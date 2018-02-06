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Новый генконсул Соединенных Штатов в Екатеринбурге доктор Пол М. Картер назвал Екатеринбург "русским Чикаго" из-за сильной промышленной базы и богатой культуры города, пишет RT, ссылаясь на РИА "Новости".

"Когда меня спрашивают американцы, я говорю, что Екатеринбург — это такой русский Чикаго. Здесь есть сильная промышленная база, но при этом высокая культура", — цитирует издание слова Картера.

Также генконсул считает, что Екатеринбург заслуживает звания третьей российской столицы.

В заключение он отметил, что ему нравится город, хоть в нем и холодная погода.