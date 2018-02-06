Вице-президент "Лукойла" Геннадий Федотов забрал из полиции заявление на одноклассницу своего сына, передает телегрaм-канал Mash.

По словам Федотова, девочка публично извинилась, и теперь конфликт исчерпан.

Топ-менеджер обратился в полицию из-за школьной драки с участием его 11-летнего сына. Он потребовал применить меры в отношении четвероклассницы, которая, по его словам, ударила мальчика по лицу и по руке. У пострадавшего сняли побои и выписали справку о причиненных ему повреждениях.