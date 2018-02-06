Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что администрации школ, где в январе имели место нападения на учеников и педагогов, были информированы о готовящихся атаках, но не поверили этой информации, сообщает "Интерфакс".

Бастрыкин отметил, что о подготовке нападений знали как родители, так и некоторые школьники из числа знакомых нападавших.

"Во всех трех случаях об этом было известно администрациям школ, некоторым школьникам, некоторым родителям, но не верили, не допускали, что это может произойти. Но это произошло", — подчеркнул глава СКР

Он также добавил, что подобные дела должны находиться на особом контроле следователей.

15 января в 127-й школе Мотовилихинского района Перми старшеклассник и его знакомый, вооруженные холодным оружием, ранили девять учеников младших классов и учительницу. 17 января учащийся школы в деревне Смольное Сосновского района Челябинской области в драке также ранил ножом сверстника. 19 января вооруженный топором школьник устроил нападение на сверстников во время урока русского языка.