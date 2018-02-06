Первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев, комментируя предстоящий "правительственный час" с главой Минэкономразвития, рассказал "Парламентской газете", что после выборов президент должен сменить весь кабмин.

Во фракции КПРФ считают, что новый президент должен сменить весь кабмин, в том числе финансово-экономический блок правительства.

Коломейцев отметил, что на Гайдаровском форуме, посвященном перспективам экономики, не обсуждали идею возрождения обрабатывающей отрасли и падение доходов граждан.

"Правительственный час" с министром экономического развития Максимом Орешкиным пройдет 7 февраля. Он расскажет о социально-экономическом развитии страны и поддержке предпринимательства. С точки зрения коммунистов, министром экономики должен быть более опытный человек, который понимает последствия своих решений.