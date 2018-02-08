Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 90 квадратных метров продают в самом центре Барнаула, на проспекте Ленина, за 6 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Как отмечает автор объявления, жилье премиум-класса расположено у бывшего кинотеатра "Россия", окна выходят на зеленый сквер и фонтан.
"В квартире выполнена перепланировка (узаконена), благодаря которой появилась просторная кухня, гостиная, спальня и кабинет. Сделан дорогой качественный ремонт в классическом стиле с использованием нейтральных цветовых решений. В интерьере использован ламинат, подвесные потолки, карнизы, элементы из натурального камня, зеркала, подобран уникальный текстиль и световые доминанты", — добавляет продавец.
Установлена современная техника. Мебель привезена из Италии под заказ, ванная комната оборудована джакузи, качественной сантехникой.
Комментарии
в целом неплохо
Только лифта нет.
В старом доме середины 20 века?