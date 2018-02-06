Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин на ведомственной коллегии заявил, что российские правоохранительные органы побороли маньяков, орудовавших на улицах, сообщает "Интерфакс".

"Маньяков на улице уже нет, но они переместились в семьи, причем в приемные семьи", — отметил Бастрыкин.

Также он сообщил, что правоохранители "задушили уличную преступность против детей".

Бастрыкин напомнил, что полтора года назад был внесен закон о декриминализации побоев и СКР выступил против этой инициативы: "Исключили, я так понял, эту тему из уголовного законодательства? Вот, мы уже пожинаем насилие". Теперь, по его словам, следует вернуться к этой теме.