Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что пленарное заседание палаты в среду, 7 февраля, начнется с рассмотрения законопроекта о повышении МРОТ, пишет "Парламентская газета".

По словам Александра Жукова, обсуждение законопроекта в первом чтении стоит первым вопросом в повестке пленарного заседания 7 февраля.

Законопроект о доведении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года внесен на рассмотрение Госдумы президентом 26 января.

В настоящее время МРОТ составляет 85% прожиточного минимума. Довести его до 100% планировалось с 2019 года. Президент предложил перенести это решение на более ранний срок.