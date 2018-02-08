Фото: zampolit.com
Главе Сбербанка Герману Грефу 8 февраля исполняется 54 года. Этот человек в настоящее время является одним из самых влиятельных людей отечественного истеблишмента и прочно ассоциируется с когортой людей из окружения Владимира Путина.
В день рождения этого государственного деятеля и успешного топ-менеджера портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку любопытных фактов из жизни Германа Оскаровича.
- Герман Греф родился в селе Панфилово Иртышского района Павлодарской области Казахской ССР в семье этнических немцев, которые в 1941 году были высланы из Донбасса;
- В 1982-1984 годах Греф служил в частях спецназа внутренних войск МВД СССР;
- Высшее образование получил в Сибири, окончив в 1990 году юрфак Омского госуниверситета;
- Греф учился в аспирантуре на юрфаке Ленинградского государственного университета, а научным руководителем у него был Анатолий Собчак;
- В 90-е годы Герман Греф работал в администрации Санкт-Петербурга, где и познакомился с такими видными деятелями, как Алексей Кудрин, Дмитрий Козак, Дмитрий Медведев;
- После победы Владимира Путина на выборах президента в 2000 году Греф попал в федеральное правительство на пост главы Министерства экономического развития и торговли;
- Журнал Forbes в 2011 году включил Грефа в список самых необычных и сумасбродных российских бизнесменов;
- Герман Греф в настоящее время состоит во втором браке, его нынешняя супруга Яна является дизайнером;
- Греф с ранних лет одинаково владел русским и немецким языками, то есть является билингвом;
- Греф является председателем Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих "Со-единение";
- Герман Оскарович входит в совет директоров "Яндекса".
Комментарии
От Собчака вся эта гниль к нам пристала.
На Наш век слухоглухих ещё хватит! ха ха.
Настоящий билингв,и истеблишмент своего топ-мененджеровского дела!
является билингвом
всегда предполагал, что он из этих
под фото должна быть надпись "Герман смотрит на тебя, как на <цензоред>"
Как на вкладчика, короче))))
Пока юристы управляют экономикой, промышленностью, наукой и всем остальным - добра не будет.