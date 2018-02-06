Предварительно стала известна личность мужчины, погибшего во время пожара в "Доме афганцев" в Барнауле, пишет алтайская "Комсомольская правда" со ссылкой на знакомых погибшего.

Как сообщается, им может быть председатель алтайского краевого Союза общественных организаций ветеранов Чечни Василий Алексенко. Официального подтверждения пока нет.

У погибшего сильно обгорело лицо. Однако, как рассказали очевидцы, жена узнала его по шраму на теле. Результаты опознания сообщат 7 февраля.

Как рассказали знакомые Алексенко, он служил в Чечне в составе Барнаульского ОМОНа, среди наград — медаль "За отвагу". У мужчины трое детей и жена.

У 43-летнего мужчины был свой кабинет в "Доме афганцев". Почему он не смог выбраться из горящего здания — неизвестно.

Здание загорелось 6 февраля. Огонь уничтожил второй этаж здания и крышу. В этом же здании находится военно-патриотический отдел краеведческого музея, который не пострадал от огня.