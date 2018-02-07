ежедневник
7 февраля в истории Барнаула, России и мира
Второй раз отмечается День российского бизнес-образования;
Сегодня Русской православной церковью будет почитаться икона Божией Матери, именуемая "Утоли моя печали";
- В 1238 году в этот день монголо-татарские войска приступом взяли столицу Северо-Восточной Руси город Владимир;
- В 1568 году европейцами открыты Соломоновы острова;
- В 1863 году в США запатентован первый огнетушитель;
Кроме того, именно 7 февраля в 1998 году открылись зимние Олимпийские игры в Нагано, а спустя 16 лет – в Сочи.
В этот день родились:
в 1478 году — английский писатель Томас Мор
в 1693 году — российская императрица Анна Иоанновна
в 1812 году — английский писатель Чарльз Диккенс
в 1870 году — русский философ, историк и общественный деятель Петр Струве
в 1927 году — советский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион Владимир Куц
в 1954 году — немецкий музыкант, участник группы Modern Talking Дитер Болен
В этот день скончались:
в 1920 году — российский политический деятель, адмирал Александр Колчак
в 1960 году — советский физик, академик Игорь Курчатов
Памятные события в истории Барнаула и Алтая, выпавшие на 7 февраля:
в 1907 году вышел первый номер подпольной газеты РСДРП "Барнаульский листок". Подпольная типография находилась в доме № 74 на ул. Пушкинской;
в 1938 году образованы Центральный, Железнодорожный, Октябрьский районы Барнаула. Они были созданы постановлением президиума горсовета;
в 1968 году скончался Иван Пырьев – советский кинорежиссер и сценарист, народный артист СССР. Его детство прошло в Камне-на-Оби.
По народному календарю 7 февраля — это Григорьев день или Григорий-весноуказатель. Этот день — один из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. Говорили, что каков будет день до полудня, такова будет и первая половина следующей зимы. Соответственно, часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на вторую половину. Также замечали, что если на Григория выпадет снег, то зима в следующем году не скоро настанет. А вот пению синиц в этот день не радовались — это означало, что в феврале еще ударят морозы.
Комментарии
тн "народные приметы" по длительным прогнозам кабэ не для Сибири
вообще-то Колчак не скончался, а расстреляли его
и было за что..