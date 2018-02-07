ежедневник

7 февраля в истории Барнаула, России и мира

Второй раз отмечается День российского бизнес-образования;

Сегодня Русской православной церковью будет почитаться икона Божией Матери, именуемая "Утоли моя печали";

- В 1238 году в этот день монголо-татарские войска приступом взяли столицу Северо-Восточной Руси город Владимир;

- В 1568 году европейцами открыты Соломоновы острова;

- В 1863 году в США запатентован первый огнетушитель;

Кроме того, именно 7 февраля в 1998 году открылись зимние Олимпийские игры в Нагано, а спустя 16 лет – в Сочи.

В этот день родились:

в 1478 году — английский писатель Томас Мор

в 1693 году — российская императрица Анна Иоанновна

в 1812 году — английский писатель Чарльз Диккенс

в 1870 году — русский философ, историк и общественный деятель Петр Струве

в 1927 году — советский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион Владимир Куц

в 1954 году — немецкий музыкант, участник группы Modern Talking Дитер Болен



В этот день скончались:

в 1920 году — российский политический деятель, адмирал Александр Колчак

в 1960 году — советский физик, академик Игорь Курчатов



Памятные события в истории Барнаула и Алтая, выпавшие на 7 февраля:

в 1907 году вышел первый номер подпольной газеты РСДРП "Барнаульский листок". Подпольная типография находилась в доме № 74 на ул. Пушкинской; в 1938 году образованы Центральный, Железнодорожный, Октябрьский районы Барнаула. Они были созданы постановлением президиума горсовета; в 1968 году скончался Иван Пырьев – советский кинорежиссер и сценарист, народный артист СССР. Его детство прошло в Камне-на-Оби.

По народному календарю 7 февраля — это Григорьев день или Григорий-весноуказатель. Этот день — один из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. Говорили, что каков будет день до полудня, такова будет и первая половина следующей зимы. Соответственно, часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на вторую половину. Также замечали, что если на Григория выпадет снег, то зима в следующем году не скоро настанет. А вот пению синиц в этот день не радовались — это означало, что в феврале еще ударят морозы.







