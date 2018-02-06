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Житель Коми ради нескольких селфи расправился с медведицей и медвежонком

, ИА "Амител"
В отношении браконьера возбуждено уголовное дело 

Фото: snim.net

В Республике Коми браконьер ради зрелищных кадров расправился с медведицей и медвежонком, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина устроил настоящую фотосессию на фоне убитых животных, а после похвастался в социальной сети.

При этом, как отмечается, никаких документов на отстрел у охотника не было. Снимки в интернете стали поводом для проверки. Сначала мужчина заявил, что звери сами напали на него в лесу, но позже отказался от этой версии.

Туши медведей подозреваемый бросил в лесу сразу после фотосъемки, они стали главной уликой. В отношении браконьера возбуждено уголовное дело. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

6.02.2018 23:14
gorca

Тварь! Тварь! и ещё раз тварь!

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7.02.2018 09:21
в психушку его

Вот несколько мнений специалистов о живодёрах:
психолог Михаил Виноградов отметил, что они очень трусливы и злобны, при этом боятся реального сопротивления. Большой разницы между убийством такого разумного существа, как собака, и убийством человека, по словам Виноградова, нет. «Человек, который идет на убийство животных, — это потенциальный убийца людей. Но он будет выбирать беззащитных, за которых некому реально заступиться», — уверен он. Людям, которые убивают животных, по мнению Михаила Виноградова, необходимо назначать принудительную психиатрическую экспертизу. Самостоятельно такие люди к психиатру обычно не обращаются.

Психолог Юрий Калашников заявляет: «Все садисты, как правило, непримечательные личности — серые мышки. За их убийствами животных скрывается закомплексованность. Таким образом они хотят отомстить — это затаенная обида и злоба на себя и на всех вокруг. Логично, что небольшой процент таких «охотников» со временем потянет попробовать убивать и людей — ради такой же мифически доброй цели».

Джон Дуглас, специалист по серийным убийцам в ФБР, ставший прототипом киногероя в фильме «Молчание ягнят»: «Поджоги и жестокость к животным — два из трех сигналов, указывающих на то, что этот "человек" может стать серийным убийцей».

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7.02.2018 09:51
- гость -

живодёр не мать с дитём убил... оно себя убил... (по роману Ф. М. Достоевского Преступление и наказание)

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