Путин получил удостоверение кандидата в президенты

Президент России Владимир Путин получил удостоверение зарегистрированного кандидата в президенты России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
6 февраля Центризбирком единогласным решением зарегистрировал Путина в качестве кандидата. Удостоверение было вручено руководителю юридической службы избирательного штаба Сергею Кабышеву. Он сообщил, что передаст документ кандидату в течение дня.
Владимир Путин стал третьим по счету зарегистрированным кандидатом. До этого удостоверения кандидатов получили Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ).
Комментарии
Удостоверение ведь мог и не получить, тогда на каком основании весь город заполнен его агитационными материалами?!
Да он уже удостоверения президента получил.....
Получил удостоверение 06 февраля, а билборды уже больше месяца висят...