Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что новые законы, направленные на противодействие склонению детей к самоубийству, позволили снизить число детских суицидов в России на 4% в 2017 году, сообщила пресс-служба слова депутата.
"В 2017 году, по данным СК РФ, почти на 4% снизилось количество несовершеннолетних, совершивших самоубийство, что говорит о важности и эффективности мер, принятых нами и направленных на противодействие склонению детей к самоубийству", — подчеркнула Яровая.
Среди наиболее важных мер она назвала введение в уголовное законодательство диспозиций "склонение детей к суициду". Благодаря новой норме было возбуждено более 200 уголовных дел по фактам склонения детей к суициду, а также выявлено более полутора тысяч "групп смерти" в социальных сетях.
"Это говорит о важности и эффективности мер, принятых нами и направленных на противодействие склонению детей к самоубийству. 4% — это не просто цифры, это реально спасенные жизни детей", — подчеркнула Яровая.
Комментарии
Ну да еще примите с 10ок тупых законов.
Реальную пользу принесет отключение интернета всем, развитие культурных и спортивных центров, а также элементарного чтения книг и запрет различных гаджетов (смарты и т.д.).