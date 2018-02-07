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Ученые: алкоголь в умеренных дозах очищает мозг от метаболического "мусора"

, ИА "Амител"
Вероятно, постоянное и умеренное употребление алкоголя улучшает общее состояние здоровья мозга

Фото: itd3.mycdn.me

Американские ученые в очередной раз доказали, что алкоголь в умеренных дозах полезен для здоровья. Специалисты из Медицинского центра Университета Рочестера заявляют, что пара бокалов вина в день поможет не просто расслабиться и отвлечься после напряженного дня, а в прямом смысле очистить мозг, сообщают "Вести" со ссылкой на Scientific Reports.

Оказывается, низкие дозы алкоголя способствуют снижению воспаления и выведению из головного мозга токсинов и опасных белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

"Длительное потребление избыточного количества этанола, как известно, оказывает неблагоприятное воздействие на центральную нервную систему. Однако в этом исследовании мы впервые показали, что низкие дозы алкоголя потенциально полезны для здоровья мозга, а именно – улучшают его способность удалять отходы", — рассказывает ведущий автор исследования Маикен Недергор.

Ее команда сосредоточилась на изучении сложной глимфатической системы, которая выводит из мозга токсины. Недергор вместе с коллегами впервые и описала эту систему.

Исследователи установили, что спинномозговая жидкость, которая "хранит" головной мозг внутри черепа, вкачивается в черепную коробку и выкачивается обратно, выводя с собой весь метаболический "мусор", накопившийся между клетками.

Среди этих отходов - тау-белки и бета-амилоиды. И те, и другие известны тем, что могут скапливаться в липкие бляшки, которые "душат" нейроны и способствуют развитию болезни Альцгеймера и других форм деменции.

Другие работы показали, что глифматическая система более активна во время сна (и на процесс очищения мозга влияет положение человека во сне). Кроме того, стало известно, что при инсульте или травме эта полезнейшая система очистки повреждается, а вот упражнения, напротив, помогают ее восстановить.

В ходе новой работы авторы также следили за глимфатической системой и изменениями, которые происходят при хроническом алкоголизме и умеренном употреблении спиртного. Испытания проводились на мышах.

Изучая мозг животных, которые длительное время вынуждены были "крепко выпивать", специалисты наблюдали высокие уровни молекулярного маркера воспаления, особенно в клетках, называемых астроцитами (они являются ключевыми регуляторами глимфатической системы). Также было отмечено нарушение когнитивных способностей и моторных навыков грызунов.

Тем временем вторая группа потребляла небольшие дозы спиртного (аналогичные 2,5 единицам алкоголя в день на одного человека — это примерно 75 миллилитров водки). У этих животных наблюдалось намного меньше воспалительных маркеров, а их глифматическая система более эффективно очищала мозг от отходов.

Любопытно, что результаты второй группы оказались лучше, чем данные третьей группы — контрольной, в которой были мыши-трезвенники. Хотя когнитивные и моторные функции в третьей и второй группе были одинаковыми.

Ученые также отмечают, что, вероятно, постоянное и умеренное употребление алкоголя улучшает общее состояние здоровья мозга.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

7.02.2018 07:43
Виталий

Алкоголь - это яд в любом виде! Это наркотик, убийца здоровья людей! Эта публикация - работа алкогольного лобби! Не знал, что Амител - агент алкогольных компаний. Придется "уходить" с этого сайта.

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7.02.2018 08:04
- гость -

Давно уже известно, что низкие дозы алкоголя полезны. Вот только кто его в таких количествах пьёт?

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7.02.2018 08:18
- гость -

На картинке Якубович со шваброй?

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7.02.2018 08:41
- гость -


7.02.2018 07:43
Виталий

0  0
7.02.2018 09:31
Filin

Алкоголь - это яд в любом виде! Кофе, чай, кисломолочные продукты, квас - да мало ли где еще может встретиться алкоголь

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7.02.2018 09:32
Геноцид Эклеров

Виталик, попутного ветра в горбатую спину)

по сабжу: псле новогодних каникул уже начал пить чай, но пока всё ещё залпом)

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