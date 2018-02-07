В США житель штата Мэриленд Роберт Мейлхаммер вместе со своими товарищами отправился на охоту, которая закончилась, едва начавшись, сообщает LIFE.
У реки над головами мужчин пролетела стая гусей, и охотники начали стрелять по ним. Мейлхаммеру улыбнулась удача, и он подстрелил одну из птиц.
Подстреленный гусь упал прямо на мужчину. В результате охотник получил серьезные травмы головы и лица. Чтобы оказать пострадавшему медпомощь, пришлось вызывать авиацию и доставлять в местный травмпункт.
"Вес птиц составляет от 4,5 до 6 кг. Если они падают с высоты 30 метров, то, упав на вас, конечно, они нанесут приличные травмы", — рассказал представитель местной полиции.
В настоящее время мужчина находится под наблюдением врачей в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает.
Комментарии
Путин ещё указ не подписал о присвоении звания Героя России этому гусю?
"Мейлхаммеру улыбнулась удача, и он подстрелил одну из птиц", ну и гусю тоже улыбнулась удача, он подбил охотника!
7.02.2018 08:06
- гость -
Путин ещё указ не подписал о присвоении звания Героя России этому гусю?
Интеллект на уровне обычного гуся? Печально...
перестаньте обсуждать интеллект путина