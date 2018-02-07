Выступая на коллегии Следственного комитета России глава ведомства Александр Бастрыкин, говоря о декриминализации домашнего насилия, допустил необходимость вернуться к обсуждению этого закона. В Госдуме эту идею встретили с пониманием, пишет "Парламентская газета".

Зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил следующее: "Я думаю, что после таких заявлений, тем более сделанных на коллегии Следственного комитета России, проблема заслуживает внимания законодателей — для того, чтобы мы вместе с экспертным сообществом обсудили данную проблематику и нашли общий знаменатель".

Депутат сообщил, что для начала необходимо сделать полноценный анализ правоприменения данного закона: выяснить количество обращений, поступающих в органы внутренних дел, следствия и прокуратуры, проанализировать судебную практику, и понять, о чём свидетельствует статистика в целом.

"И если мы действительно увидим убедительные цифры по ухудшению ситуации с семейным насилием, то, конечно, такая инициатива заслуживает внимания парламентариев, и я не исключаю, что мы можем вернуться к этому вопросу", — пояснил Выборный.

Он допустил, что основная проблема может заключаться не в самом законе о декриминализации семейного насилия, а в его правоприменительной практике со стороны правоохранительных органов: "Когда поступают сигналы об угрозах убийством или о тяжком вреде здоровью, то органы правопорядка не всегда реагируют должным образом. Нередко происходит ситуация, когда в органы звонят и сообщают об угрозе убийством, а заявителям отвечают: "Вас же не убили? Вот когда убьют, тогда и звоните".

Депутат предложил, прежде чем принимать окончательное решение, подойти к вопросу обсуждения данного закона "не эмоционально, а максимально вдумчиво".

Законопроект о декриминализации домашних побоев был принят парламентом в январе 2017 года и подписан Президентом России 7 февраля. Согласно этому закону, домашние побои переведены из категории уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, за исключением повторных случаев. По мнению разработчиков законопроекта, декриминализация подобных действий должна способствовать семейному примирению и восстановлению отношений.