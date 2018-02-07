Гендиректор корпорации "Тактическое военное вооружение" Борис Обносов заявил, что Россия получит гиперзвуковое оружие в 2020-х годах, сообщает РИА "Новости".
"Это где-то 2020-е годы, все зависит от множества различных обстоятельств, и называть точную дату было бы опрометчиво", — сказал Обносов.
Он отметил, что создаваемое корпорацией высокоточное оружие по потенциалу приближается к ядерному.
Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что новейшее гиперзвуковое оружие скоро начнет поступать на вооружение российской армии.
Комментарии
Конечно обстоятельства виноваты, то бабло распилят, то еще что то.
25 января 2006
Российская база на Луне появится раньше, чем на соседнем небесном теле высадятся американские астронавты. "Постоянную станцию на Луне мы планируем создать уже к 2015 году, а с 2020 года может начаться промышленная добыча на спутнике Земли редкого изотопа - гелия-3" - сообщил Николай Севастьянов, глава РКК "Энергия".
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8 апреля 2012 г
Россия планирует до 2025 года развернуть на Луне свою базу
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24 октября 2017 г
Российскую базу на Луне обещают построить к 2050 году
"Может получить оружие, а может и не получить"
Заголовок так должен выглядеть, должен быть с интригой...))
Может сделать, а может и не сделать, вернее уже ничего не сделает, так как это не зависит от России:
"Зависимость российской промышленности от импорта превысила 90%. Политика замещения импорта в российской промышленности, провозглашенная после резкого ухудшения отношений с Западом в 2014 году, находится на грани провала. Доля российских предприятий, не готовых отказаться от закупок за рубежом технологий и сырья, за время санкционной войны не только не снизилась, но даже выросла, сообщает в февральском "Мониторинге" РАНХиГС".
А в это время SpaceX провела первый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Трансляция велась на YouTube-канале компании. Запуск состоялся в 23:45 по московскому времени с пускового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во Флориде. Стартовое окно запуска открылось в 21:30 по московскому времени и компания несколько раз переносила пуск из-за сильного ветра.
В SpaceX называют новый Falcon мощнейшей в мире ракетой. Ее максимальная грузоподъемность — почти 64 тонны, на Марс ракета сможет доставить около 17 тонн груза.
В случае успеха этого проекта в 2018 году произойдет еще два пуска Falcon Heavy. Речь идет о миссиях Arabsat 6A (в интересах Саудовской Аравии) и Space Test Program 2 (для ВВС США).
Стоимость запуска сверхтяжелой ракеты оценивается в 90-120 миллионов долларов.
господи, ну хотя бы сделали что-то своё, не советское из 70-х достроили, а потом орали! буржуи вон уже лазеры и рельсотроны на боевое дежурство поставили.
В СССР делали оружие, но не говорили о том что оно есть. В России говорят, что делают оружие, но его нет.
я категорически не понимаю в чем был смысл заявления гендиректора корпорации "Тактическое военное вооружение" Бориса Обносова...
зачем оно вообще было?
дашь Родине новое оружие - труби об этом.
а пока нечего представить в качестве действующей демонстрационной модели, готовой к запуску в серию, то молчи и работай.
иначе как услужливыми дураками таких назвать не могу...