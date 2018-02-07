ЦИК обнародовал данные о доходах и имуществе кандидата в президенты России Владимира Путина. Согласно декларации, опубликованной на сайте ведомства, общая сумма доходов составила 38,5 миллиона рублей за шесть лет, предшествующих году назначения выборов.
На его имя открыто 13 банковских счетов на общую сумму 13 миллионов 824 тысячи 389,84 рубля. В распоряжении также имеются 230 акций банка "Санкт-Петербург".
Из недвижимого имущества президент владеет квартирой и гаражом в Санкт-Петербурге, а также квартирой в Москве площадью 153 кв. метра.
Путин также является владельцем двух автомобилей ГАЗ М21 1960 года выпуска и 1965-го, "Нивы" 2009 года выпуска и прицепа "Скиф" 1987 года выпуска.
Комментарии
И ничего-то у него нету, квартирки маленькие, машины - старая рухлядь, зарплата меньше, чем у ректоров вузов, в общем, "гол как сокол", нищеброд!
Интересно: а много существует простофиль, верящих в подобную декларацию?
Бедный,бедный президент.... действительно как раб на галерах работает.
Вот он ,по себе - нищему, нас всех и равняет.
Интересно: а много существует простофиль, верящих в подобную декларацию?
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Много! В России дефицита дураков нет.
Это уже даже не смешно. Но какой задумчивый, лучезарный взгляд! Ну ты же наш белый и пушистенький. Не запятнаный в воровстве и жульничестве. Благодетель ты наш! Как же ты живешь без женской ласки? Со своими собачками. И все гребешь и гребешь нашу тонущую галеру. Втихоря по вечерам, в одиночестве музыцируешь любимую мелодию: С чего начинается Родина?
7.02.2018 06:10
- гость -
А зачем ему иметь что то в собственности, когда он на ПОЛНОМ государственном содержании ПОЖИЗНЕННО!!!!!!
Лжет, знает что лжет, знает что мы знаем что он лжет - глумится....
Прицеп "Скиф" умиляет меня больше всего. Какая прелесть.
Это кому сейчас по-ушам заезжают ?
Нищий президент - нищая страна
Собралось куча "экспертов"!!! Вам дали информацию о его имуществе, которое числится за ним, если считаете это не так, прекрасный шанс в "комментарии" доказать обратное. Поэтому докажите обратное, покажите его дворцы, пароходы и.т.д.
Вот поэтому и цепляется всеми силами за пост Президента, ведь если слетит то УСЁ отымут!
прямо свежий анекдот. Ну не до такой же степени привирать. Пусть посмотрит на владения певца Серова. Какие условия он создал для певунов и артистов. И которые, почти все имеют владения заграницей. А врачи и учителя в стране -нищие. Зато он в первую очередь поддерживает олигархов и банкиров. "Нива", квартира 150 кв м. Может всей страной поможем? Как власть потешается над народом, "эти" все "сожрут"...любую "лапшу"
Очень честный президент, вместе со всеми дружками-олигархами
А зачем ему чего-то много, за собой ведь на тот свет все не утащишь, кому надо он обеспечил будущее...
Если человек говорит что он кристально чистый и честный ,на самом деле оказывается наоборот.
Мыльный пузырь он все равно лопнет!
а я не понимаю причин бури в стакане воды)
в декларации переписано всё то имущество, которое записано за ним в качестве владельца в официальном установленном порядке.
зачем ему покупать квартиры или дома, если он пользуется государственными объектами, зачем ему какой-либо автомобиль, если он ездит на бронированной гостехнике под охраной, зачем ему счета, если это ему без надобности, а только палево для тех, кто захочет на него воздействовать компроматом???
если бы у него что-то реально было за ним закреплено, какие-то мифические миллиарды в западных банках, то неужели же американцы не раструбили бы об этом?
даже громкие темы с панамскими оффшорами, где засветились хохло-президент Петя Параша, и многие европейские политики, не выявили никакой цепочки к Путину.
зачем ему какие-то деньги, если у него в руках власть над крупнейшей страной в мире?
ну вы просто логически подумайте...
ЗЫ а прицеп Скиф - это как красная тряпка для быков)))
Декларация у путина, как у раба галерного. Типа нищеброд на фоне других. Вот же ширму придумали для сокрытия истинного положения. Зачем ему эти газики, скиф?)) это стебалово чистой воды над обществом. Достаточно посмотреть на олигархов за ним, как ширмой, и все становится понятно.
7.02.2018 09:57
Геноцид Эклеров
зачем ему какие-то деньги, если у него в руках власть над крупнейшей страной в мире?
ну вы просто логически подумайте...
Логически всё просто - не может друганами-ворами и олигархами править нищеброд, у него как минимум должно быть на порядок больше чем у них всех вместе взятых. Иначе не по понятиям...
7.02.2018 09:57
Геноцид Эклеров
делается всё просто - всё записывается на других людей, фирмы в оффшорах и т.д.
не может друганами-ворами и олигархами править нищеброд, у него как минимум должно быть на порядок больше чем у них всех вместе взятых.
Ну ты и балбес.. У него есть главное - ВЛАСТЬ. А машины, счета, замки - это все от лукавого.
7.02.2018 08:40
- гость -
Нищий президент - нищая страна
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Отличный предвыборный лозунг.
прикинь хрен к носу и помножь на 1000 : 5 дворцов, 3млрд.бакс, 200 ретроавто, яхты и вертолёты и золотой батон Януковича.
7.02.2018 10:11
- гость -
да какие понятия??
вы оперируете какими-то примитивными определениями, там совсем другой уровень, там ВЛАСТЬ. вы даже не представляете, что это такое. это даже не огромное количество денег, это гораздо выше.
7.02.2018 10:11
месный
так просто?) а пацаны то и не знали))
нету тела - нету дела, слышал такое?)
7.02.2018 10:24
Геноцид Эклеров
>>так просто?) а пацаны то и не знали))
а вы думаете зачем американцы создают списки приближенных к нему
7.02.2018 10:24
Геноцид Эклеров
Куропчелосвиновод, или его зам - новый тролль на форуме...
Пора счёт на TV открывать.
Конечно, конечно...