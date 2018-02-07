Группа депутатов Госдумы во главе с членом Комитета палаты по транспорту и строительству Гаджимурадом Омаровым внесла на рассмотрение палаты законопроект, согласно которому руководителей госкомпаний и госкорпораций предлагается премировать по критерию эффективности, пишет "Парламентская газета".
Отмечается, что работодатель должен поощрять работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, путем применения системы премирования управленческого персонала организаций. В качестве работодателя предполагается государство.
В пояснительной записке к документу говорится, что в действующей редакции части второй статьи 135 Трудового кодекса системы премирования устанавливаются коллективными договорами и другими нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством.
Одновременно статьей 145 Кодекса определяются условия оплаты труда заместителей, главных бухгалтеров коллегиальных исполнительных органов организации и заключающих трудовой договор членов коллегиальных органов организаций.
При этом, несмотря на содержащееся в послании президента от 2015 года положение о том, что в госкомпаниях оплата труда руководства также должна проводиться с учетом достигнутых результатов, указанная норма Трудового кодекса по-прежнему остается неурегулированной, отмечают авторы инициативы.
Предлагаемый законопроект направлен на реализацию норм статьи 191 Трудового кодекса, согласно которым работодатель может поощрять работников, при этом одним из видов такого поощрения является система премирования управленцев.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит мотивировать руководителей государственных организаций направлять свою работу на совершенствование управления с целью получения социально-экономического эффекта от своего управления.
Комментарии
Там у нас в кассе есть ещё деньги? Ну тогда премируйте меня! - сказал директор бухгалтерам.
Вернуть расстрельную статью поди на много дешевле-не?
У них такие зарплаты что и премии не нужны
Вот это хари, в телевизор не лезут, теперь официально воровать хотят. Дождутся 1917г.
Лично ж...... рвать буду показательно.
На фото эти зажравшиеся личики над народом так смеются!
Когда слушаю Сечина, умиляюсь от его словарного запаса. Даже Черномырдин с ним не сравнится. Похоже эти эффективные менеджеры, кроме как Му-Му и пятый класс по коридору за плечами и в голове не имеют.
У них такие зарплаты что и премии не нужны
Скажут же....Маловато будет, маловато....
Голосуйте за Путина и ЕР - тады эти ребяты все что хотят - получат!
ну да, зарплата в 3-4 ляма в день это ж не мотив вообще, так, на чебуреки с компотом.
вообще-то пора завязывать с этим бардаком в сфере оплаты труда топ-менеджеров госкомпаний.
по установленному правилу во всех госпредприятиях регионального подчинения вся система оплаты труда привязана к зарплате директора ГУПа, а у того зарплата трудовым контрактом привязана к окладу главы региона.
то есть есть стройная система, которую можно и нужно перенести и на всякие Роснефти и Газпромы. для них ориентриом должен служить оклад президента РФ, высшего должностного лица в стране. их оклады не только не должны его превышать, но и быть значительно меньше.
что касается премирования, то также надо прекращать отдавать премирование на откуп внутрикорпоративных правил, надо в трудовых договорах руководителей чётко прописывать цифровые КиПиАй (ключевые показатели эффективности), и по их достижению прописывать чёткие проценты премирования в процентах от годового оклада.
все решения уже существуют. нужна политическая воля реализовать их на практике.
Кому живется весело, вольготно на Руси?
Если так эффективно работают, то почему тарифы каждые полгода растут?
пир во время чумы!