Среда, 7 Февраль, 11:16

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько вы готовы потратить на День всех влюбленных?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,22
€ 70,93
410740
-13°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар в "Доме афганцев" в Барнауле Выборы президента - 2018Отзыв лицензии у "АлтайБизнес-Банка"
Новости

Сечина, Миллера, Чубайса и прочих предлагают премировать за эффективность

, ИА "Амител"
Чтобы направить их работу на совершенствование управления 

Фото: news.ykt.ru

Группа депутатов Госдумы во главе с членом Комитета палаты по транспорту и строительству Гаджимурадом Омаровым внесла на рассмотрение палаты законопроект, согласно которому руководителей госкомпаний и госкорпораций предлагается премировать по критерию эффективности, пишет "Парламентская газета".

Отмечается, что работодатель должен поощрять работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, путем применения системы премирования управленческого персонала организаций. В качестве работодателя предполагается государство.

В пояснительной записке к документу говорится, что в действующей редакции части второй статьи 135 Трудового кодекса системы премирования устанавливаются коллективными договорами и другими нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством.

Одновременно статьей 145 Кодекса определяются условия оплаты труда заместителей, главных бухгалтеров коллегиальных исполнительных органов организации и заключающих трудовой договор членов коллегиальных органов организаций.

При этом, несмотря на содержащееся в послании президента от 2015 года положение о том, что в госкомпаниях оплата труда руководства также должна проводиться с учетом достигнутых результатов, указанная норма Трудового кодекса по-прежнему остается неурегулированной, отмечают авторы инициативы.

Предлагаемый законопроект направлен на реализацию норм статьи 191 Трудового кодекса, согласно которым работодатель может поощрять работников, при этом одним из видов такого поощрения является система премирования управленцев.

По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит мотивировать руководителей государственных организаций направлять свою работу на совершенствование управления с целью получения социально-экономического эффекта от своего управления.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

7.02.2018 06:34
- гость -

Там у нас в кассе есть ещё деньги? Ну тогда премируйте меня! - сказал директор бухгалтерам.

0  0
7.02.2018 07:39
- гость -

Вернуть расстрельную статью поди на много дешевле-не?

0  0
7.02.2018 07:44
- гость -

У них такие зарплаты что и премии не нужны

0  0
7.02.2018 08:02
гость

Вот это хари, в телевизор не лезут, теперь официально воровать хотят. Дождутся 1917г.
Лично ж...... рвать буду показательно.

0  0
7.02.2018 08:17
- гость -

На фото эти зажравшиеся личики над народом так смеются!

0  0
7.02.2018 08:31
Сталинский Сокол

Когда слушаю Сечина, умиляюсь от его словарного запаса. Даже Черномырдин с ним не сравнится. Похоже эти эффективные менеджеры, кроме как Му-Му и пятый класс по коридору за плечами и в голове не имеют.

0  0
7.02.2018 08:48
- гость -

У них такие зарплаты что и премии не нужны
Скажут же....Маловато будет, маловато....

0  0
7.02.2018 08:49
- гость -

Голосуйте за Путина и ЕР - тады эти ребяты все что хотят - получат!

0  0
7.02.2018 09:21
Пацифист

ну да, зарплата в 3-4 ляма в день это ж не мотив вообще, так, на чебуреки с компотом.

0  0
7.02.2018 09:45
Геноцид Эклеров

вообще-то пора завязывать с этим бардаком в сфере оплаты труда топ-менеджеров госкомпаний.
по установленному правилу во всех госпредприятиях регионального подчинения вся система оплаты труда привязана к зарплате директора ГУПа, а у того зарплата трудовым контрактом привязана к окладу главы региона.
то есть есть стройная система, которую можно и нужно перенести и на всякие Роснефти и Газпромы. для них ориентриом должен служить оклад президента РФ, высшего должностного лица в стране. их оклады не только не должны его превышать, но и быть значительно меньше.

что касается премирования, то также надо прекращать отдавать премирование на откуп внутрикорпоративных правил, надо в трудовых договорах руководителей чётко прописывать цифровые КиПиАй (ключевые показатели эффективности), и по их достижению прописывать чёткие проценты премирования в процентах от годового оклада.

все решения уже существуют. нужна политическая воля реализовать их на практике.

0  0
7.02.2018 10:03
- гость -

Кому живется весело, вольготно на Руси?

Если так эффективно работают, то почему тарифы каждые полгода растут?

0  0
7.02.2018 10:51
- гость -

пир во время чумы!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
11:12
Снег выпал второй раз с начала года в пустыне Сахара 0
11:01
Гранитный шар на мосту через Барнаулку вновь пострадал от рук вандалов 3
10:49
Жительница Алейска хотела купить пианино и лишилась 24 тысяч рублей 1
10:34
Назван победитель в рэп-баттле между Гуфом и Птахой 5
10:21
Трамвай въехал в "Волгу" в центре Барнаула 3
10:13
Российские олигархи столкнулись с проблемами из-за "кремлевского списка" 8
10:02
Мастер цеха в Барнауле ответит в суде за тяжелую травму работника 7
09:50
Поезд протаранил "Газель" на железнодорожном переезде в Алтайском крае 2
09:35
Сердечный приступ произошел у новосибирца во время рыбалки на Обском море 0
09:30
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за январь 2018 года 0
09:23
Собака в США украла с плиты блины и устроила пожар в доме 0
09:16
Сильный пожар уничтожил квартиру в барнаульской многоэтажке 0
09:06
Кто из кандидатов в президенты посетит Алтайский край перед выборами 15
08:54
Илон Маск опубликовал видео с Tesla на орбите Земли 8
08:42
Пробки в шесть баллов образовались на дорогах Барнаула утром 7 февраля 0
08:22
Актер Джим Керри удалил Facebook-аккаунт из-за России 13
08:13
Как и где можно одеться "с головы до ног" за 1000 рублей в фирменные вещи 0
08:04
Как развивается туризм в Барнауле: инфографика 1
07:50
Это элементарно: готовим классическую лазанью 13
07:34
Перешли с газовой плиты на электрическую: как официально изменить тариф 4
07:22
Вопрос жизни и смерти: барнаульский психиатр о лечении нервной анорексии 8
07:16
Праздник за 500: рассказываем о бюджетных вариантах проведения 14 февраля 22
07:03
Дом на участке с прудом и водопадом продают под Барнаулом за 35 млн рублей 15
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 7 февраля 2
06:32
Когда в Барнауле приступят к ремонту дорог и что сделают в первую очередь 6
06:23
Солнце, горы и девушки: подборка красавиц из Шерегеша 7
06:14
Легкий мороз и небольшой снег прогнозируют в Алтайском крае 7 февраля 0
06:01
Где вещи дешевле: плюсы и минусы магазинов, базаров и онлайн-покупок 5
05:37
Депутаты могут пересмотреть закон о декриминализации побоев в семье 2
04:38
ЦИК опубликовал данные о доходах Путина: машины, квартиры, прицеп и гараж 28
03:58
Сечина, Миллера, Чубайса и прочих предлагают премировать за эффективность 12
02:52
Россия может получить гиперзвуковое оружие в течение десяти лет 7
01:40
Гусь "подбил" подстрелившего его охотника 4
00:28
Ученые: алкоголь в умеренных дозах очищает мозг от метаболического "мусора" 6
23:35
Яровая рассказала, что новые законы помогли снизить число детских суицидов 1
23:19
Путин получил удостоверение кандидата в президенты 3
23:07
Житель Коми ради нескольких селфи расправился с медведицей и медвежонком 3
22:34
Госдума 7 февраля сходу рассмотрит вопрос о повышении МРОТ 0
22:11
Путин присвоил погибшему в Сирии летчику Филипову звание Героя России 6
22:06
Бастрыкин рассказал о "поборотых маньяках" и "задушенных преступниках" 0
21:27
СМИ: стала известна личность погибшего в пожаре в "Доме афганцев" 1
21:19
Коммунисты считают, что президент после выборов должен сменить кабмин 5
21:09
Бастрыкин: администрации школ знали о подготовке нападений на учеников 0
20:35
Топ-менеджер "Лукойла" забрал заявление на девочку, посмевшую ударить сына 7
20:16
Депутаты Госдумы урегулируют сбор грибов, ягод, орехов, растений и корешков 15
20:07
Уволена главврач больницы, где карты пациентов использовали в туалете 0
19:45
Новый генконсул США назвал Екатеринбург "русским Чикаго" 4
19:23
Турецкие инженеры перепрограммировали робота, перебивавшего министра 0
19:08
Коротко о главном: пожар в "Доме афганцев", обход Барнаула и новый генплан
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 6 февраля
18:49
Власти: в школу, детсад и больницу в селе Кусак на Алтае дали тепло 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.