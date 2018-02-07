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Новости

Актер Джим Керри удалил Facebook-аккаунт из-за России

, ИА "Амител"
По словам звезды Голливуда, соцсеть получила прибыль от российского вмешательства в выборы в США

Фото: multikino.com

Американский актер Джим Керри накануне заявил, что удалил свою страницу в соцсети Facebook из-за "российского вмешательства" в выборы, пишет РИА "Новости".

Он отметил, что сбрасывает свои акции соцсети и удаляет страницу, поскольку Facebook "получил прибыль от российского вмешательства в наши выборы, и они до сих пор недостаточно делают для того, чтобы это остановить". Керри призвал других инвесторов, "которые заботятся о будущем", сделать, как и он. Также актер добавил тэг unfriendfacebook ("расфрендь Facebook") и изображение основателя компании Марка Цукерберга.

Ранее соцсеть выяснила, что примерно за 80 тысячами записей в Facebook стоят "российские действующие лица". Данные сообщения могли прочитать до 126 миллионов американцев. Как это могло повлиять на выборы, в соцсети не уточняют.

Агентство напоминает, что в конгрессе ведутся независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы американского лидера, на которых победил Дональд Трамп. Подобное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. В России их опровергают и называют "голословными".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.02.2018 08:42
- гость -

Это он сделал не самостоятельный шаг, отказаться от соцсети заставили сделать российские хакеры...

0  0
7.02.2018 08:47
- гость -

Как могли повлиять записи в фейсбуке на 126 миллионов американцев?Очень просто:прочитали эти записи и проголосовали как надо.Они же тупые.

0  0
7.02.2018 08:48
- гость -

Теперь джим будет голосовать сердцем.

0  0
7.02.2018 09:12
Димон

у большинства уже отпустило а у керри до сих пор рвет пу...ан)

0  0
7.02.2018 09:26
- гость -

Я считал его более умным...

0  0
7.02.2018 09:35
- гость -

педик

0  0
7.02.2018 09:38
E

Не знаю как нам всем жить дальше,
Если его не будет в Facebook.

0  0
7.02.2018 09:48
- гость -

Что-то долго этот шут думал))

0  0
7.02.2018 10:01
- гость -

Значит пeдиk писать можно, а придypoшный aктeришкa нельзя?

0  0
7.02.2018 10:13
- гость -

рашка опять стала ,как в 70-е, Империей Зла. вот до чего гебня кровавоплешивая доводит!

0  0
7.02.2018 10:15
Геноцид Эклеров

а он оказался совсем недалёким, этот Жим)

покедова, товарисч Керри)

0  0
7.02.2018 10:52
Злая гостья

Кто такой этот Джим и как теперь жить?!

0  0
7.02.2018 10:55
- гость -

ДБ (c)

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