Фото: multikino.com
Американский актер Джим Керри накануне заявил, что удалил свою страницу в соцсети Facebook из-за "российского вмешательства" в выборы, пишет РИА "Новости".
Он отметил, что сбрасывает свои акции соцсети и удаляет страницу, поскольку Facebook "получил прибыль от российского вмешательства в наши выборы, и они до сих пор недостаточно делают для того, чтобы это остановить". Керри призвал других инвесторов, "которые заботятся о будущем", сделать, как и он. Также актер добавил тэг unfriendfacebook ("расфрендь Facebook") и изображение основателя компании Марка Цукерберга.
Ранее соцсеть выяснила, что примерно за 80 тысячами записей в Facebook стоят "российские действующие лица". Данные сообщения могли прочитать до 126 миллионов американцев. Как это могло повлиять на выборы, в соцсети не уточняют.
Агентство напоминает, что в конгрессе ведутся независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы американского лидера, на которых победил Дональд Трамп. Подобное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер.
В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. В России их опровергают и называют "голословными".
Комментарии
Это он сделал не самостоятельный шаг, отказаться от соцсети заставили сделать российские хакеры...
Как могли повлиять записи в фейсбуке на 126 миллионов американцев?Очень просто:прочитали эти записи и проголосовали как надо.Они же тупые.
Теперь джим будет голосовать сердцем.
у большинства уже отпустило а у керри до сих пор рвет пу...ан)
Я считал его более умным...
педик
Не знаю как нам всем жить дальше,
Если его не будет в Facebook.
Что-то долго этот шут думал))
Значит пeдиk писать можно, а придypoшный aктeришкa нельзя?
рашка опять стала ,как в 70-е, Империей Зла. вот до чего гебня кровавоплешивая доводит!
а он оказался совсем недалёким, этот Жим)
покедова, товарисч Керри)
Кто такой этот Джим и как теперь жить?!
ДБ (c)