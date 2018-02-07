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Шестибалльные заторы ждут жителей столицы Алтайского края утром в среду, 7 февраля. Об этом гласят данные соответствующего сервиса "Яндекса".
Наиболее серьезно движение затруднено по проспекту Ленина на участке от перекрестка с улицей Северо-Западной до площади Октября. Там скорость движения не превышает 5-10 километров в час.
Также заторы наблюдаются на улице Малахова в районе пересечения с Антона Петрова, на отрезках улиц Власихинской, Кутузова, Павловского и Змеиногорского трактов. Кроме этого, движение затруднено по улицам Солнечная Поляна, Георгиева, Советской Армии, Челюскинцев, Воровского, а также на перекрестках проспектов Строителей — Красноармейский, улица Молодежная — проспект Ленина.
Добавим, что в городе произошло две аварии – одна на проспекте Ленина в районе площади Октября, а другая на улице Кутузова.
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