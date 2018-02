Фото: twitter.com

Глава компании SpaceX Илон Маск разместил в своем Twitter-аккаунте видеотрансляцию с машины Tesla, которую ранее ракета-носитель Falcon Heavy вывела на орбиту Земли. Об этом пишет РИА "Новости".

"Изображение из пункта управления SpaceX. Видимо, это машина на орбите Земли", — написал Маск.

Агентство уточняет, что на орбиту было выведено спортивное авто Tesla Roadster в ходе первого испытательного полета новой ракеты SpaceX Falcon Heavy. За рулем автомобиля находится манекен в скафандре. Согласно задумке, Tesla выйдет на гиперболическую орбиту Земли, а затем будет двигаться к Марсу по гелиоцентрической орбите.

Первый старт Falcon Heavy произошел накануне, 6 февраля, в 15:45 по восточноамериканскому времени (23.45 мск) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США). Спустя несколько минут после старта произошло штатное отделение боковых, а после этого центрального ускорителя первой ступени. Боковые ускорители совершили синхронную посадку на расположенные в 13 километрах от места старта площадки.

Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках. Подчеркивается, что при первом пуске ускорители использовались уже повторно.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O