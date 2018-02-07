Фото: twitter.com
Глава компании SpaceX Илон Маск разместил в своем Twitter-аккаунте видеотрансляцию с машины Tesla, которую ранее ракета-носитель Falcon Heavy вывела на орбиту Земли. Об этом пишет РИА "Новости".
"Изображение из пункта управления SpaceX. Видимо, это машина на орбите Земли", — написал Маск.
Агентство уточняет, что на орбиту было выведено спортивное авто Tesla Roadster в ходе первого испытательного полета новой ракеты SpaceX Falcon Heavy. За рулем автомобиля находится манекен в скафандре. Согласно задумке, Tesla выйдет на гиперболическую орбиту Земли, а затем будет двигаться к Марсу по гелиоцентрической орбите.
Первый старт Falcon Heavy произошел накануне, 6 февраля, в 15:45 по восточноамериканскому времени (23.45 мск) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США). Спустя несколько минут после старта произошло штатное отделение боковых, а после этого центрального ускорителя первой ступени. Боковые ускорители совершили синхронную посадку на расположенные в 13 километрах от места старта площадки.
Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках. Подчеркивается, что при первом пуске ускорители использовались уже повторно.
View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O— Elon Musk (@elonmusk) 6 февраля 2018 г.
Комментарии
Илон Маск нехороший человек! Хорошую машину выкинул, нет бы поменять на несколько бу-шный ВАЗ 2109.
Мои соболезнования рогозину и его батутам...
А потом сгорит в атмосфере Земли
Машина сейчас на орбите Земли, лишь через несколько часов будет дан импульс по направлению к Марсу и она начнёт отдаляться.
Срочно нужен налог на луну, а то эти буржуи вон, что..
Американские ИПэшники ракеты в космос запускают.
Российские ИПэшники торгуют трусами.
поздравлямба, чё)
посмотрим на конечные финрезультаты конторы...
пока он своих акционеров не радует, в отличие от зевак и обывателей.
Человек создаёт будущее, думаю участники складочного капитала это осознают.
Даже СССР не смог ничего направить на Марс.