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Собака в США украла с плиты блины и устроила пожар в доме

, ИА "Амител"
Пес зацепил плиту и включил конфорку, от чего загорелся оставленный на ней предмет

Фото: facebook.com

В городе Саутвик американского штата Массачусетс собака, доставая оставленные на плите блины, случайно устроила пожар. Об этом пишет Life, ссылаясь на Bay News 9.

На установленных в доме камерах видно, как золотистый ретривер аккуратно подходит к плите и хватает еду. Покидая место преступления, собака зацепила плиту и случайно включила одну из конфорок. Оказалось, что от включенной конфорки загорелся оставленный на ней предмет. Дом не очень пострадал, потому что там была установлена пожарная сигнализация.

Прибывшие на вызов пожарные не позволили пожару распространиться дальше. Собака при этом спокойно наблюдала за действиями спасателей.

После инцидента пожарный департамент города решил опубликовать в своём Facebook-аккаунте видео с камер наблюдения. Также спасатели предложили местному населению быть внимательнее и не оставлять с плитой не только маленьких детей, но и ловких домашних животных.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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