Фото: vk.com/barneos22
Квартира выгорела в результате сильного пожара, случившегося накануне около полуночи в многоквартирном доме №17 по улице Веры Кащеевой в Барнауле.
По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании поступили в 23:32. Ликвидировать пожар удалось в 23:56.
Во время тушения огнеборцам пришлось эвакуировать жильцов. В результате пожара выгорела квартира. Площадь возгорания составила около 25 квадратных метров.
В качестве предварительной причины пожара называется неосторожное обращение с огнем.
"Для тушения пожара привлекались 36 человек и 14 единиц техники служб экстренного реагирования, в том числе от МЧС России: 27 человек личного состава, 11 единиц техники", — добавляют в экстренном ведомстве.
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