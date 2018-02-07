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Грузопассажирский поезд въехал в автомобиль "Газель" на железнодорожном переезде в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Инцидент произошел накануне в 09:31 по местному времени на перегоне Панкрушиха – Урываево.
"Водитель автомобиля в нарушение правил дорожного движения проигнорировал запрещающие сигналы световой и звуковой сигнализации, выехал на пути. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате столкновения никто не пострадал, повреждений железнодорожной инфраструктуры нет", – отмечают в ЗСЖД.
ЧП не повлияло на движение пассажирских поездов.
В данный момент выясняются причины произошедшего. На железной дороге также подчеркивают, что световая и звуковая сигнализация на переезде находилась в исправном состоянии.
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Выехал на пути при запрещающих сигналах. Что могло пойти не так?
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