Фото: vk.com/mass54
Спасатели МАСС оказали помощь новосибирскому рыбаку с подозрением на сердечный приступ. Инцидент произошел на берегу Обского моря, пишет портал "НДН.Инфо".
Издание сообщает, что мужчина занимался подледной рыбалкой, а затем почувствовал себя плохо и не смог самостоятельно идти. Находившиеся рядом рыбаки вызвали спасателей. Звонок в дежурную часть МАСС поступил во вторник, 6 февраля, в 15:20. Спасатели сразу же выдвинулись на снегоходе на место ЧП неподалеку от острова Тань-Вань.
Прибыв на место, спасатели увидели лежавшего на снегу мужчину. Они доставили его с берега Обского моря в один из отрядов, куда приехали медики и занесли новосибирца в карету скорой помощи.
Сейчас мужчина находится в больнице.
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