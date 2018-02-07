Фото: altai-krai.sledcom.ru
Мастер сборочно-вулканизационного цеха одной из барнаульских организаций предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью работника.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, мужчина не обеспечил безопасность сборщика покрышек по производству специальных шин при осуществлении технологического процесса. Обвиняемый допустил сотрудника к работе на неисправном оборудовании.
"В результате 18 октября 2017 года потерпевший, осуществляя свои трудовые обязанности на агрегате для наложения протектора, получил травму живота от удара металлической частью поврежденного падающего экструдера. Полученные телесные повреждения причинили работнику тяжкий вред здоровью", — уточняют в СКР.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
сборочно-вулканизационного цеха .. сборщика покрышек по производству специальных шин.. одной из барнаульских организаций
Хм, интересно, что же это за одна из организаций? Я прямо теряюсь в догадках.
Читай, там спецшины, значит тайна сия есть!!!
Под землёй в темноте и с экструдером!!!
Мастер вообще не может повлиять на политику охраны труда на предприятии.
Приказали пусть рукой в шпиндель лезут, он передал рабочим.
у амика зимнее ослабление началось
Тем более неисправное оборудование. Оно ВЕЗДЕ!
Обычного заземления не везде найти можно.
Обычного заземления не везде найти можно.
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Ну коли вы это знаете чирканули бы анонимку в ростехнадзор.
Ну коли вы это знаете чирканули бы анонимку в ростехнадзор.
за все уплочено давно