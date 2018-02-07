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Мастер цеха в Барнауле ответит в суде за тяжелую травму работника

, ИА "Амител"
Мужчину обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Мастер сборочно-вулканизационного цеха одной из барнаульских организаций предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью работника.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, мужчина не обеспечил безопасность сборщика покрышек по производству специальных шин при осуществлении технологического процесса. Обвиняемый допустил сотрудника к работе на неисправном оборудовании.

"В результате 18 октября 2017 года потерпевший, осуществляя свои трудовые обязанности на агрегате для наложения протектора, получил травму живота от удара металлической частью поврежденного падающего экструдера. Полученные телесные повреждения причинили работнику тяжкий вред здоровью", — уточняют в СКР.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.02.2018 10:06
- гость -

сборочно-вулканизационного цеха .. сборщика покрышек по производству специальных шин.. одной из барнаульских организаций

Хм, интересно, что же это за одна из организаций? Я прямо теряюсь в догадках.

0  0
7.02.2018 10:11
Дядька

Читай, там спецшины, значит тайна сия есть!!!
Под землёй в темноте и с экструдером!!!

0  0
7.02.2018 10:13
Пленный

Мастер вообще не может повлиять на политику охраны труда на предприятии.

Приказали пусть рукой в шпиндель лезут, он передал рабочим.

0  0
7.02.2018 10:14
- гость -

у амика зимнее ослабление началось

0  0
7.02.2018 10:14
Пленный

Тем более неисправное оборудование. Оно ВЕЗДЕ!
Обычного заземления не везде найти можно.

0  0
7.02.2018 10:26
- гость -

Обычного заземления не везде найти можно.
--------------

Ну коли вы это знаете чирканули бы анонимку в ростехнадзор.

0  0
7.02.2018 10:44
- гость -

Ну коли вы это знаете чирканули бы анонимку в ростехнадзор.


за все уплочено давно

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