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Российские олигархи столкнулись с проблемами из-за "кремлевского списка"

, ИА "Амител"
Попадание в список отражается на репутации олигархов и их сделках с иностранцами

Фото: bryansku.ru

Российские бизнесмены, которые попали в "кремлевский доклад" минфина США, начали сталкиваться с трудностями. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на Bloomberg и его источники на рынке, а также самих бизнесменов.

Так, один из олигархов на условиях анонимности рассказал агентству, что теперь он не уверен в успешном завершении сделки с иностранцами, которую он обсуждает уже несколько месяцев. Другой представитель списка признался, что попадание в "кремлевский доклад" сильно отразилось на его репутации в деловых кругах.

Отмечается, что, например, консалтинговая компания Financial Integrity Network посоветовала всем банкам и финансовым корпорациям настороженно относиться к людям из санкционного списка министерства финансов. Вашингтонская компания настаивает, что данные персоны "политически уязвимые" и могут быть замешаны в коррупции и взяточничестве из-за их позиции и влияния. Источники агентства заявляют, что банки сами поставили все транзакции россиян из "кремлевского доклада" на особый контроль.

Адвокат из Филадельфии Брюс Маркс, консультирующий российских бизнесменов по вопросу санкций, отмечает, что вскоре наладить отношения с властями США будет очень сложно, особенно с учетом наличия секретной части доклада. Юрист Эрик Феррари отметил, что многие бизнесмены при этом озаботились своим состоянием еще в августе: россияне начали выводить активы из Штатов, когда впервые появилась информация о таких санкциях.

"Кремлевский доклад" — список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к российскому лидеру Владимиру Путину, был опубликован министерством финансов США 30 января. В него включены 210 человек, в том числе почти весь состав правительства, а также 96 "российских олигархов".

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.02.2018 10:19
- гость -

Трудности? Надо отменить для попавших в список налоги!

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7.02.2018 10:25
- гость -

7.02.2018 10:19
- гость -
и выплатить поощрительную премию

0  0
7.02.2018 10:30
- гость -

теперь он не уверен в успешном завершении сделки с иностранцами
------------

Остался чувак без новой яхты?

0  0
7.02.2018 10:33
Геноцид Эклеров

кто остался в пиндосской юрисдикции, тот сам виноват.
предупреждали всех еще 3 года назад.
теперь пускай выхватывают, их не жалко.

0  0
7.02.2018 10:37
- гость -

Вроде бы кто то говорил, что в России нет олигархов..? Так получается, что есть олигархи и тот кто говорил оказывается врал в глаза народу!

0  0
7.02.2018 10:44
:)

"...получается, что есть олигархи и тот кто говорил оказывается врал в глаза народу!"
______________
"Где эта сволочь?!" (С)

0  0
7.02.2018 10:57
- гость -

Ждем указа путина о награждении страдальцев-олигархов орденами "За заслуги перед Отечеством 1 степени"

0  0
7.02.2018 11:15
Дядька

Как мне их жалко! Как пьяных свиристелей из Н-ска, которые с веток падают отведав забродившей рябины!!!!:\

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