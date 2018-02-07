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Российские бизнесмены, которые попали в "кремлевский доклад" минфина США, начали сталкиваться с трудностями. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на Bloomberg и его источники на рынке, а также самих бизнесменов.

Так, один из олигархов на условиях анонимности рассказал агентству, что теперь он не уверен в успешном завершении сделки с иностранцами, которую он обсуждает уже несколько месяцев. Другой представитель списка признался, что попадание в "кремлевский доклад" сильно отразилось на его репутации в деловых кругах.

Отмечается, что, например, консалтинговая компания Financial Integrity Network посоветовала всем банкам и финансовым корпорациям настороженно относиться к людям из санкционного списка министерства финансов. Вашингтонская компания настаивает, что данные персоны "политически уязвимые" и могут быть замешаны в коррупции и взяточничестве из-за их позиции и влияния. Источники агентства заявляют, что банки сами поставили все транзакции россиян из "кремлевского доклада" на особый контроль.

Адвокат из Филадельфии Брюс Маркс, консультирующий российских бизнесменов по вопросу санкций, отмечает, что вскоре наладить отношения с властями США будет очень сложно, особенно с учетом наличия секретной части доклада. Юрист Эрик Феррари отметил, что многие бизнесмены при этом озаботились своим состоянием еще в августе: россияне начали выводить активы из Штатов, когда впервые появилась информация о таких санкциях.

"Кремлевский доклад" — список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к российскому лидеру Владимиру Путину, был опубликован министерством финансов США 30 января. В него включены 210 человек, в том числе почти весь состав правительства, а также 96 "российских олигархов".