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Жительница Алейска, желавшая приобрести пианино через интернет, лишилась около 24 тысяч рублей.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в середине января женщина 1983 года рождения нашла в Сети объявление о продаже электронного музыкального инструмента.
"Сделав заказ, женщина оплатила полную его стоимость. В ходе телефонного разговора якобы менеджер организации пообещал доставить товар транспортной компанией в течение нескольких дней. Но в указанный срок пианино так и не поступило покупателю. Женщина связалась по телефону снова, но ей сказали, что офис временно не работает", — уточняют в полиции.
В итоге жительница Алейска обратилась к правоохранителям. По данному факту проводится проверка.
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