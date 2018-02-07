Фото: woman.ru
Гуф (Алексей Долматов) победил Птаху (Давид Нуриев) в рэп-баттле, который прошел в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на телеканал "360".
Поединок состоялся на площадке проекта Versus Battle. Все судьи — музыкант Баста (Василий Вакуленко), участник группы "Триада" Нигатив (Владимир Афанасьев) и диджей Павел Пачкай - отдали свои голоса Гуфу.
Птаха вызвал своего экс-напарника по группе Centr Гуфа на поединок в сентябре 2017 года. Агентство пишет, что Долматов и Нуриев согласились на участие в Versus-баттле за два и один миллион соответственно.
Также отмечается, что Нуриев перед баттлом писал, что поединок будет его личной победой вне зависимости от решения судей.
Комментарии
он же умер?
гуф, птаха, гнойный сколько еще высеров там плодится
Вот так новость. Будет что обсудить с коллегами за обедом.
Огуфптахная новость!!!
Ктулхуфхтагная.