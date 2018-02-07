Фото: altaisport.ru
Традиционная лыжная эстафета на призы газеты "Алтайская правда" пройдет в Барнауле в субботу, 10 февраля, сообщает региональное управление спорта и молодежной политики.
Спортивный праздник состоится на базе "Стройгаз". Эта лыжная эстафета является одним из самых массовых, захватывающих и увлекательных соревнований на Алтае.
В этом году эстафета проходит в 74-й раз. Участниками соревнований станут студенты и школьники со всего края. Также за победу будут бороться команды ветеранов и трудовых коллективов.
Парад-открытие состоится в 10:30. У ветеранов раздельный зачет будет проходить по двум возрастным группам: 40-49 лет, 50 лет и старше. Мужчины бегут эстафету 4х5 км, женщины – 4х3 км, юноши – 4х3 км, девушки – 4х2 км.
Старт взрослых спортсменов назначен на 10:40. Школьники, а также воспитанники детско-юношеских спортивных школ, детских домов и специализированных школ-интернатов начинают участие в эстафете в 14:00.
Комментарии