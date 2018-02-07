Фото: vk.com/incident_brn
Один из гранитных шаров, который расположен на реконструированном мосту через Барнаулку в центре краевой столицы, пострадал от действий вандалов.
Об этом сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". "Вандалы изрисовали шар на мосту через Барнаулку в районе "Старого базара", также их каракули замечены на стене "Пассажа", — отмечает автор заметки.
Судя по всему, гранитные шары не дают покоя бессознательным горожанам. Напомним, что в ночь на 19 июля прошлого года от действий злоумышленников пострадали декоративные элементы моста, изготовленные специально для этого объекта на Колыванском камнерезном заводе.
Тогда на мосту через Барнаулку были сняты с анкеров два 300-килограммовых гранитных шара. Полиция задержала четверых молодых людей, причастных к этому правонарушению.
Уголовное дело по данному факту возбуждено не было. История обошлась административными мерами — составлением материала по статье 7.17 КоАП — уничтожение или повреждение чужого имущества.
Комментарии
Какой кашмар.
онежедети....
онижевыродки....