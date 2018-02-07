Фото: independent.co.uk
Снег выпал в алжирском городе Айн-Сефра, который находится в пустыне Сахара. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на газету Independent.
Предыдущий снегопад прошел в городе в январе этого года. Тогда синоптики сообщили, что выпало 40 сантиметров осадков. Всего с декабря 2016 года в данном районе снег выпадал четырежды. До этого снегопадов не было 37 лет, подчеркивает агентство.
Снег покрыл песчаные дюны в районе города. Местные жители пришли на место, чтобы сделать снимки на память.
Агентство добавляет, что Айн-Сефра расположен на высоте около 1000 метров над уровнем моря и окружен Атласскими горами. Средняя температура в городе в это время года составляет 6-12 градусов тепла по Цельсию.
Комментарии