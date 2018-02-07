Фото: министерство образования и науки

Торжественная церемония вручения сертификатов на участие в проекте "Шахматы в школе" прошла 6 февраля в правительстве Алтайского края. Всего их получили 59 общеобразовательных учреждений 25 муниципальных образований. Документы на участие в проекте директорам 59 школ вручили заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин, министр образования и науки Александр Жидких, начальник управления спорта и молодёжной политики Елена Лебедева, начальник управления связи и массовых коммуникаций Максим Герасимюк и президент Федерации шахмат Алтайского края Артём Поломошнов.

Общее количество школ нашего региона, участвующих в проекте, достигло 120. Эти образовательные учреждения представляют более полусотни муниципалитетов Алтайского края. По оценке президента краевой шахматной федерации Артёма Поломошнова, всего в этих школах будут охвачены занятиями шахматами более 15 тысяч учащихся.

"Алтайский край по количеству школ, задействованных в проекте, уверенно входит в тройку лидеров среди регионов России. Мы проводим много дополнительных мероприятий, направленных на привлечение как можно большего числа школьников к игре в шахматы. Среди них — конкурс на лучшее преподавание шахмат. Его победители получили ноутбуки, шахматы и шахматные часы, а педагоги, проводившие занятия, — денежные премии в размере до 80 тысяч рублей. Школа-победитель из Панкрушихинского района представляла регион в финале всероссийского этапа, который проходил в Сочи. Кроме того, с 15 по 18 февраля в регионе проходят финальные соревнования "Белая ладья". На сегодняшний день отборочные этапы прошли в 38 муниципалитетах. Уверен, что в следующем году эта цифра станет больше", — подчеркнул президент Федерации шахмат Алтайского края.

Проект "Шахматы в школе" реализуется с 2015 года Российской шахматной федерацией при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Алтайский край входит в число первых десяти регионов России, где реализуется данный проект. Курсы повышения квалификации по предмету "Шахматы" прошли 95 педагогов общеобразовательных школ края.

Вручая сертификаты, министр образования и науки Александр Жидких отметил особенность шахмат как игры.

"Это и наука, где подразумевается тщательное планирование любого шага, и творчество, в котором возможно реализовать множество новых композиций, и спорт, неотъемлемой частью которого является борьба с соперником. Кроме того, это и особого рода философия, которая учит нас первоосновам жизни. Желаю успехов в освоении игры, интересных партий и, конечно, побед" — сказал министр.

Образовательные учреждения получают демонстрационные доски с шахматами, виниловые доски, шахматные часы, набор учебников и рабочих тетрадей, методическую литературу для преподавателя. Среди школ — участниц проекта проводятся различные конкурсы и соревнования. В августе 2017 года за счёт регионального бюджета для 40 учеников школ – участниц проекта впервые провели шахматную смену в краевом оздоровительно-образовательном лагере "Берёзка".