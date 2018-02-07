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Проверку боевой готовности частей, дислоцирующихся в Сибири, начал командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу военного округа.
Проверки пройдут на Алтае, в Новосибирской, Кемеровской областях, а также в республиках Тува и Хакасия.
"В ходе рабочей поездки, которая продлится до конца недели, командующий проинспектирует мотострелковые, артиллерийские, авиационные соединения и спецназ, оценит практические действия на полигонах", — говорится в сообщении.
Напомним, что ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 регионов страны. Кроме того, в состав военного округа структурно входит ряд объектов за границами РФ. Это, например, 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.
Комментарии
Не иначе готовимся к войне на ближних подступах, на дальних похоже проиграли
Да у него даже погоны прилеплены как попало,