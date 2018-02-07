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Самовыдвиженец Владимир Путин в день выборов президента России, 18 марта 2018 года, может впервые проголосовать не в Москве, а на одном из избирательных участков в Севастополе. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на источники.

Один из собеседников издания отметил, что для Путина выбирают регион, где могут возникнуть проблемы с явкой избирателей. Кроме этого, возможен вариант, при котором Путин будет голосовать "в регионе, где придется избираться одному из нынешних врио губернаторов". При этом другой источник газеты отметил, что Путин "вряд ли" 18 марта будет находиться не в Москве. С 2000 года он голосует на избирательном участке, который находится в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте.

Два близких к Кремлю источника РБК заявили, что явка на выборы главы государства в Крыму будет близка к показателям референдума о присоединении полуострова к России, который прошел 16 марта 2014 года. Тогда в нем участвовали 83,1% избирателей. Другой собеседник издания отметил, что для повышения явки на полуострове пройдут массовые празднования "крымской весны", расходы на которые заложены в бюджет республики. Один из источников отметил, что мартовские выборы президента являются референдумом доверия Путину.

Близкий к ЦИК источник издания добавил, что Кремлю "важно именно в этом регионе получить высокую явку", на Крым сделан "особый [акцент] в агитации".