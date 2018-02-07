Фото: vk.com/barneos22
Столкновение легкового и грузового автомобилей произошло в среду, 7 февраля, в Барнауле — в результате транспортное средство малой вместимости получило очень серьезные повреждения.
"Авария на перекрестке улиц Взлетная и Попова. Пробка по Попова в сторону Балтийской. Объезжайте пробку по возможности!" - сообщил автор заметки в паблике Barnaul 22.
На фото с места событий видно, насколько сильно пострадал в результате ДТП легковой автомобиль.
Комментарии
что ни неделя все там бьются
дуратский разворот для троллейбуса
ужастный перекресток
некому додумать что и как
Что там неделя. Бывает и по несколько раз на дню там бьются. Неудобный перекрёсток и отсутствие мозгов делают своё дело.
А ещё там, по нечётной стороне Попова, пешеходный переход нерегулируемый через Влётную и пешеходы постоянно прут, что очень мешает проезжающим машинам. Хотя на противоположной стороне точно такой же ПП, но со светофором для пешеходов и проблем с проездом нет.