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Глава Республики Алтай Александр Бердников 6 февраля встретился с заместителем руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации — директором Департамента проектной деятельности Правительства РФ Андреем Слепневым, они обсудили вопрос сохранения Телецкого озера.
Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, на строительство полигона твердых бытовых отходов в селах Иогач и Артыбаш, а также на прилегающей территории Телецкого озера, где расположены десятки туристических баз, предусмотрено более 100 миллионов рублей.
"Мы эту задачу начнем решать в текущем 2018 году. Деньги находятся в резервном фонде, сейчас заканчиваем проектно-сметную документацию, государственную экспертизу и приступаем к реализации. Думаю, к концу года или в начале следующего в прибрежных селах Иогач и Артыбаш будет построен полигон, который предоставит рабочие места, а самое главное – мы очистим побережье Телецкого озера", — сообщил Бердников.
Как отмечается, одним из приоритетных вопросов стало строительство очистных сооружений и водопроводов хозяйственно-бытового комплекса в селах Артыбаш и Иогач. Данный проект включает в себя устройство перерабатывающего комплекса жидких коммунальных отходов и комплекса по присоединению к современному водопроводу жилых домов.
Третьим пунктом обсуждения стало строительство современных пирсов для плавсредств в границах населенных пунктов.
"Проекты эти достаточно затратные, на полигон по переработке ТБО планируется направить 110 миллионов рублей, на водопровод и очистные сооружения, по предварительным расчетам, в пределах 250-300 миллионов рублей. На строительство пирсов – порядка 350 миллионов рублей. Это будут красивые, европейского уровня набережные с освещением и автостоянками", — отметил руководитель республики.
Решение данных вопросов позволит обеспечить местных жителей рабочими местами, создаст дополнительную налоговую базу.
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил органам власти подготовить программу сохранения Телецкого озера, реки Волги и озера Байкал.
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