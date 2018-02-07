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РФ начала отправлять на родину северокорейских трудовых мигрантов в соответствии с последней резолюцией Совбеза ООН. Такое заявление сделал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, передает "Интерфакс".

По словам российского посла, высылка нанесет удар по российской экономике, особенно по Дальнему Востоку. "Но мы решение Совета безопасности ООН выполняем неукоснительно, в обязательном порядке", — цитирует агентство его слова.

Мацегора добавил, что многие губернаторы уже начали отправлять северокорейских рабочих.

Посол добавил, что каждый год гражданам Северной Кореи выдается 12-15 тысяч российских виз, в основном это визы для временной работы. Также он отметил, что максимальное число рабочих из КНДР, которые трудятся в РФ, около 37 тысяч человек.

"Они работают по всей России, едут не индивидуально, а коллективно (...) В основном это строители, но они также работают на Дальнем Востоке на наших рыбных заводах, они работают в сельском хозяйстве", — цитирует агентство слова российского посла.

Мацегора опроверг сообщения о том, что граждане КНДР работают в РФ "в рабских условиях". По его словам, северокорейским рабочим платят примерно столько же, сколько и гражданам РФ. В среднем они получают в РФ порядка 500 долларов.

Мацегора также заявил, что РФ "насильно" не отправляет в КНДР тех, кто не хочет туда возвращаться. "Мы никого насильно в КНДР не возвращаем (...) Мы в контакте с комиссариатом ООН по делам беженцев. Все проблемы этих людей, которые решили не возвращаться, мы решаем", — добавил посол.

Агентство напоминает, что члены Совбеза приняли десятую по счету санкционную резолюцию по КНДР в декабре 2017 года.