Фото: wallbox.ru
РФ начала отправлять на родину северокорейских трудовых мигрантов в соответствии с последней резолюцией Совбеза ООН. Такое заявление сделал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, передает "Интерфакс".
По словам российского посла, высылка нанесет удар по российской экономике, особенно по Дальнему Востоку. "Но мы решение Совета безопасности ООН выполняем неукоснительно, в обязательном порядке", — цитирует агентство его слова.
Мацегора добавил, что многие губернаторы уже начали отправлять северокорейских рабочих.
Посол добавил, что каждый год гражданам Северной Кореи выдается 12-15 тысяч российских виз, в основном это визы для временной работы. Также он отметил, что максимальное число рабочих из КНДР, которые трудятся в РФ, около 37 тысяч человек.
"Они работают по всей России, едут не индивидуально, а коллективно (...) В основном это строители, но они также работают на Дальнем Востоке на наших рыбных заводах, они работают в сельском хозяйстве", — цитирует агентство слова российского посла.
Мацегора опроверг сообщения о том, что граждане КНДР работают в РФ "в рабских условиях". По его словам, северокорейским рабочим платят примерно столько же, сколько и гражданам РФ. В среднем они получают в РФ порядка 500 долларов.
Мацегора также заявил, что РФ "насильно" не отправляет в КНДР тех, кто не хочет туда возвращаться. "Мы никого насильно в КНДР не возвращаем (...) Мы в контакте с комиссариатом ООН по делам беженцев. Все проблемы этих людей, которые решили не возвращаться, мы решаем", — добавил посол.
Агентство напоминает, что члены Совбеза приняли десятую по счету санкционную резолюцию по КНДР в декабре 2017 года.
Комментарии
Не останется на Дальнем Востоке строительных рабочих, согласных работать за 20 тысяч рублей.
Никогда мне не понять зачем мы поддерживаем санкции США против тех, кто с нами в одном санкционном списке . По себе знаем что никакими санкциями нельзя кардинально изменить политику страны, не развращённой культом потребления. Не пора ли прекращать игры и называть врага врагом, а не партнёром. А враг моего врага мой друг.
...враг моего врага мой друг
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Это Северная-то Корея - друг?! Которая весь мир вундервафлями регулярно пугает?
Ну вы рассмешили.
На территории России в среднем в течение года, по данным МВД, находится 10 млн. иностранных граждан и лиц без гражданства. Количество патентов, ежегодно оформляемых мигрантам – 1,7 млн. Это относится к тем, кто трудится законно и оплачивает все сборы. Нетрудно посчитать, что остальные 8,3 млн. мигрантов трудятся в РФ, не платя никаких налогов и сборов.
По подсчетам специалистов прямые налоговые потери от деятельности мигрантов – 1,2 трлн. рублей. Косвенные потери от миграционной политики – еще где-то 1,5 трлн. рублей. Подсчеты конечно очень примерные. Но по ним получается 2,7 трлн. рублей убытков от 10 млн. мигрантов (это только те, кого зарегистрировали). Плюс перманентная и неустранимая криминальная и террористическая угроза.
Мигранты занимают 10 млн. рабочих мест, которые должны занимать граждане РФ. Мигранты деформируют рынок труда, снижают стандарты соцответственности бизнеса, способствуют распространению коррупции, злоупотреблений, росту экстремистских настроений, ксенофобии и т.д.
Но раз их завозят к нам целыми эшелонами – значит, это кому-то нужно? Значит, кто-то обогащается от их демпингового труда – ведущего к экономическом у и политическому упадку коренного населения страны?
нужно своё население стимулировать не уезжать с ДВ. А не мигрантов туда переселять
..."""По его словам, северокорейским рабочим платят примерно столько же, сколько и гражданам РФ. В среднем они получают в РФ порядка 500 долларов.""".... уточните, а Россия это какой штат в Америке, если там платят в долларах? Вот в нашей России платят в рублях...
7.02.2018 14:45
точный
Мацегора скорее всего хохол и не понимает о чём бормочет.
ООН и прочие массонские организации Россию с Г...м смешивает, а мы их обязательства выполняем - ГЛУПО!
7.02.2018 15:53
вано
ООН и прочие массонские организации Россию с Г...м смешивает, а мы их обязательства выполняем - ГЛУПО!
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Спокойно.
Эта новость попала сюда по недоразумению, она не для электората, а для "внешнего" пользования.
Для внутреннего пользования - первый, второй и нтв.