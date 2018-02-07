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Специалисты выяснили, какие слова чаще всего употребляют люди, страдающие депрессией. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Independent.

Во время эксперимента при помощи технологии big data было проанализировано около тысячи сообщений на форумах, посты в социальных сетях и онлайн-дневники, которые принадлежат пользователям с диагностированной депрессией. Оценивались как самые часто встречающиеся слова, так и лексическое разнообразие, длина предложений, типичные грамматические конструкции и другие параметры.

В результате выяснилось, что страдающие депрессией люди часто употребляют прилагательные и наречия, которые связаны с негативными эмоциями: "одинокий", "грустный", "жалкий". Чаще всего ими используются местоимения "я" и "меня" и намного реже местоимения второго и третьего лица. Исследователи отмечают, что это верный признак депрессии, поскольку больные зацикливаются на своих переживаниях и теряют связь с миром.

Кроме этого, в изученном материале часто встречались категоричные суждения вроде "всегда", "ничего" и "совершенно". Ученые связывают это с тем, что люди с депрессией и тревожным расстройством видят мир без полутонов. Зачастую подобные слова используют потенциальные самоубийцы.

Специалисты полагают, что итоги исследования можно использовать, чтобы обучить компьютеры выявлять депрессивных людей и классифицировать их по проблемам: будь то низкая самооценка, излишний перфекционизм или повышенная тревожность. В результате можно будет находить потенциальных самоубийц и предотвращать суициды.

Согласно оценкам ВОЗ, от депрессии страдает порядка 300 миллионов человек на планете.