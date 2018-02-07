Среда, 7 Февраль, 23:37

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько вы готовы потратить на День всех влюбленных?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,95
€ 70,53
461914
-12°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар в "Доме афганцев" в Барнауле Выборы президента - 2018Отзыв лицензии у "АлтайБизнес-Банка"
Новости

Весна будет ранней: главный синоптик Алтайского края дал прогноз на март

, ИА "Амител"
По словам Александра Люцигера, сезон сменится в регионе раньше многолетних значений

Фото: fotokto.ru

Весна придет в Алтайский край в этом году раньше, чем обычно, рассказал в ходе заседания регионального правительства в среду, 7 февраля, начальник краевого Гидрометцентра Александр Люцигер.

"И по данным Росгидромета, и по косвенным признакам, весна, скорее всего, будет раньше средних многолетних значений", — отметил руководитель метеорологического ведомства.

По его словам, перед этим в регионе еще будут морозы. "У нас в ближайшие дни наступает период антициклона. Конечно, он будет не такой сильный, как в январе. Будет умеренно морозная погода, существенных осадков не ожидаем", — отметил Александр Люцигер, уточнив, что львиная доля февральских осадков придется на третью декаду текущего месяца.

Напомним, ранее Росгидромет прогнозировал, что март 2018 года на части территории Сибири может быть теплее многолетних значений. В данном случае в эту "теплую зону" попал и Алтайский край.

Отметим, что для Барнаула нормальная средняя месячная температура в марте составляет -7,3 градуса. По всей видимости, это значение будет превышено в этом году.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

7.02.2018 12:50
Митенька ржевский

Вот смеху-то будет, когда окажется, что сурок оказался точнее...

0  0
7.02.2018 12:52
- гость -

митька, а при чем тут сурок?

0  0
7.02.2018 12:56
Кот.Без сапог.

Настоящему коту и в феврале - март!

0  0
7.02.2018 13:04
- гость -

коту и в феврале - март! но яйкам холоднее
.
точно точно будет ранней? правда-правда?
а то знаем мы этих синоптиков
.
на дне рождения синоптика было от 5 до 10 гостей местами до 12

0  0
7.02.2018 13:05
- гость -

с Люцигера потом и спросим

0  0
7.02.2018 13:54
Митенька ржевский


7.02.2018 12:52
- гость -
митька, а при чем тут сурок?
***
Не быстро мыслите, да? Гуглите "день сурка".

0  0
7.02.2018 13:57
- гость -

Не быстро мыслите, да? Гуглите "день сурка".

а где ты связь нашел между американским днем сурка и погодой на Алтае? Америка от нас за много километров находится. да и праздники там все сплошь тупые. хоть 14.02 взять

0  0
7.02.2018 13:57
Митенька ржевский

Хотя, я думаю, Люцигер не зря молчал со 2 февраля по сей день... обдумывал показания главного синоптика...

0  0
7.02.2018 13:59
Митенька ржевский


7.02.2018 13:57
- гость -
***
Ты, всё-таки тупее некоторых американских праздников, коль не знаешь, что аналоги американского праздника есть по всему миру. Тут надысь про "день ежа" в стенной печали публикация мелькала...

0  0
7.02.2018 14:03
- гость -

митек, подтверди свой нечеловеческий умище. разъясни, мне сирому, взаимосвязь между упомянутой тобой собирухой из дня сурка, дня ежа и их влиянии на погоду.

0  0
7.02.2018 14:07
Митенька ржевский


7.02.2018 14:03
- гость -
***
Попробую... это шутка юмора такая была.
По поводу точности прогнозов синоптиков... любого из которых переплюнет старый дед с коленями.

0  0
7.02.2018 14:12
- гость -

а тутошные юмора не понимают

0  0
7.02.2018 14:14
- гость -

Попробую... это шутка юмора такая была.

предупреждать надо (с)

0  0
7.02.2018 14:14
- гость -

а тутошные юмора не понимают

глупого юмора.

0  0
7.02.2018 14:15
Митенька ржевский

Скучно у вас тут... пойду-ка на нонейм, пендосов, кастрюлеголовых да сионистов троллить...

0  0
7.02.2018 14:16
Митенька ржевский

а тутошные юмора не понимают

глупого юмора.
****
О. Сам докладчик ранней и бурной весны подтянулся!

0  0
7.02.2018 17:22
Павел

И к Люцигеру ходить не надо,Пасха будет рано в этом году-вот и весна будет ранней:

0  0
7.02.2018 19:29
- гость -

Митька дурачок сам с собой поговорил. вот и ладненько...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
23:35
Васильева попросила Путина выделить 1,12 млрд рублей на универсиаду 0
23:17
Жирного новосибирского голубя по имени Алишер посадили на строгую диету 0
23:03
Путин удивился: власти Красноярска сберегли деньги, выделенные на больницу 1
22:29
Житель Кубани потушил сигарету об фото иконы ради популярности в соцсетях 0
22:19
Мужчина одним ударом убил сотрудника автомойки за отказ мыть BMW 0
22:10
Показан террорист, обстрелявший российский Су-25 0
21:39
Голодец назвала основное препятствие для роста российской экономики 0
21:22
Путин назвал Россию лидером мирового спорта 1
21:10
Скворцова: число годных призывников увеличилось на 4,5% 1
20:35
Госдума разрешит получать загранпаспорт по месту жительства, а не прописки 0
20:17
Депутат предлагает штрафовать тех, кто сдал квартиру под притон 0
20:08
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в регионах России 2
19:48
Сотрудников Сбербанка стали чаще ловить за майнингом на рабочем месте 1
19:28
Шесть человек погибли в результате землетрясения на Тайване 0
19:08
Коротко о главном: ранняя весна, проблемы аграриев и кандидаты в президенты
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 7 февраля
18:56
Барнаульцы пожаловались на поцарапанный асфальт 2
18:42
Главам муниципалитетов Алтайского края вручили новые школьные автобусы 1
18:12
Омские заключенные слепили снежный "Тополь-М" в натуральную величину 4
17:56
Икона Божией Матери "Утоли моя печали": история и чудесные исцеления 0
17:50
Более 20 человек тушили пожар в многоквартирном доме в Яровом 0
17:34
Стоп-кадр. Выборы — кредит — зима 1
17:23
Площадь перед посольством РФ в США официально назвали в честь Немцова 13
17:13
Жительница Горно-Алтайска во время суда выдумала алиби своему знакомому 0
17:06
На Украине нашли виноватых в "сдаче" Республики Крым 4
16:49
Жительница Алтайского края получила 5 лет колонии за угрозы сжечь магазин 1
16:34
СМИ сообщили о жестоком содержании 160 ездовых собак в тверской деревне 0
16:21
Новый асфальт на проспекте Красноармейский в Барнауле будут перекладывать 5
16:14
Вандалы испортили новый детский игровой комплекс в барнаульском сквере 12
16:04
Гимназию №42 освободят от "террористов" на учениях в Барнауле 4
15:50
Алтайским аграриям предстоит тяжелый год из-за погоды, цен и озимых культур 1
15:36
Сибирские ученые открыли природное лекарство от герпеса 4
15:23
Госпошлина и штрафы: какие госуслуги пользуются спросом у жителей края 0
15:16
Прицеп с гречкой перевернулся на ледовой переправе в Камне-на-Оби 3
15:05
Исследование: число нелегальных таксистов в РФ ежегодно сокращается на 13% 2
14:51
Полиция в Горном Алтае задержала водителя с фальшивыми правами 9
14:35
СМИ: полпреда губернатора Ставропольского края обнаружили мертвым 21
14:27
Россияне за 10 лет стали почти вдвое меньше пить алкоголь 5
14:16
Автокатастрофы в Алтайском крае оказались одними из крупнейших в России 6
14:03
Почти 15 тысяч новых субъектов бизнеса появилось за год в Алтайском крае 1
13:48
Владимир Путин приехал в Сибирь 79
13:34
Жительница Алтайского края избила пенсионера и украла обручальное кольцо 0
13:21
Грузовик с пивом перевернулся на трассе в Алтайском крае 2
13:15
Будет тяжело: погода в Алтайском крае предвещает сложный год для аграриев 2
13:03
Польский президент подписал "закон о Холокосте" 2
12:52
Лишившийся рук при спасении котенка Ярослав Шишов сдает "особое" изложение 17
12:40
Алтайским образовательным учреждениям вручили сертификаты "Шахматы в школе" 2
12:31
Весна будет ранней: главный синоптик Алтайского края дал прогноз на март 18
12:23
Ученые выявили слова, популярные у страдающих депрессией людей 5
12:14
Набережные, полигон ТБО и очистные сооружения построят на Телецком озере 1
12:04
Россия начала высылать на родину северокорейских рабочих 9
11:51
Командующий войсками ЦВО проверяет боевую готовность частей на Алтае 2
11:40
Легковушка попала под большегруз в Барнауле 2
11:32
СМИ назвали место голосования Путина на выборах президента РФ 6
11:23
Традиционная лыжная эстафета пройдет в Барнауле 10 февраля 0
11:12
Снег выпал второй раз с начала года в пустыне Сахара 0
11:01
Гранитный шар на мосту через Барнаулку вновь пострадал от рук вандалов 32
10:49
Жительница Алейска хотела купить пианино и лишилась 24 тысяч рублей 5
10:34
Назван победитель в рэп-баттле между Гуфом и Птахой 7
10:21
Трамвай въехал в "Волгу" в центре Барнаула 18
10:13
Российские олигархи столкнулись с проблемами из-за "кремлевского списка" 17
10:02
Мастер цеха в Барнауле ответит в суде за тяжелую травму работника 14
09:50
Поезд протаранил "Газель" на железнодорожном переезде в Алтайском крае 3
09:35
Сердечный приступ произошел у новосибирца во время рыбалки на Обском море 0
09:30
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за январь 2018 года 0
09:23
Собака в США украла с плиты блины и устроила пожар в доме 0
09:16
Сильный пожар уничтожил квартиру в барнаульской многоэтажке 0
09:06
Кто из кандидатов в президенты посетит Алтайский край перед выборами 38
08:54
Илон Маск опубликовал видео с Tesla на орбите Земли 50
08:42
Пробки в шесть баллов образовались на дорогах Барнаула утром 7 февраля 0
08:22
Актер Джим Керри удалил Facebook-аккаунт из-за России 18
08:13
Как и где можно одеться "с головы до ног" за 1000 рублей в фирменные вещи 0
08:04
Как развивается туризм в Барнауле: инфографика 1
07:50
Это элементарно: готовим классическую лазанью 19
07:34
Перешли с газовой плиты на электрическую: как официально изменить тариф 5
07:22
Вопрос жизни и смерти: барнаульский психиатр о лечении нервной анорексии 22
07:16
Праздник за 500: рассказываем о бюджетных вариантах проведения 14 февраля 50
07:03
Дом на участке с прудом и водопадом продают под Барнаулом за 35 млн рублей 20
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 7 февраля 3
06:32
Когда в Барнауле приступят к ремонту дорог и что сделают в первую очередь 7
06:23
Солнце, горы и девушки: подборка красавиц из Шерегеша 10
06:14
Легкий мороз и небольшой снег прогнозируют в Алтайском крае 7 февраля 0
06:01
Где вещи дешевле: плюсы и минусы магазинов, базаров и онлайн-покупок 14
05:37
Депутаты могут пересмотреть закон о декриминализации побоев в семье 5
04:38
ЦИК опубликовал данные о доходах Путина: машины, квартиры, прицеп и гараж 43
03:58
Сечина, Миллера, Чубайса и прочих предлагают премировать за эффективность 26
02:52
Россия может получить гиперзвуковое оружие в течение десяти лет 8
01:40
Гусь "подбил" подстрелившего его охотника 6
00:28
Ученые: алкоголь в умеренных дозах очищает мозг от метаболического "мусора" 8

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.