Фото: fotokto.ru
Весна придет в Алтайский край в этом году раньше, чем обычно, рассказал в ходе заседания регионального правительства в среду, 7 февраля, начальник краевого Гидрометцентра Александр Люцигер.
"И по данным Росгидромета, и по косвенным признакам, весна, скорее всего, будет раньше средних многолетних значений", — отметил руководитель метеорологического ведомства.
По его словам, перед этим в регионе еще будут морозы. "У нас в ближайшие дни наступает период антициклона. Конечно, он будет не такой сильный, как в январе. Будет умеренно морозная погода, существенных осадков не ожидаем", — отметил Александр Люцигер, уточнив, что львиная доля февральских осадков придется на третью декаду текущего месяца.
Напомним, ранее Росгидромет прогнозировал, что март 2018 года на части территории Сибири может быть теплее многолетних значений. В данном случае в эту "теплую зону" попал и Алтайский край.
Отметим, что для Барнаула нормальная средняя месячная температура в марте составляет -7,3 градуса. По всей видимости, это значение будет превышено в этом году.
Комментарии
Вот смеху-то будет, когда окажется, что сурок оказался точнее...
митька, а при чем тут сурок?
Настоящему коту и в феврале - март!
коту и в феврале - март! но яйкам холоднее
.
точно точно будет ранней? правда-правда?
а то знаем мы этих синоптиков
.
на дне рождения синоптика было от 5 до 10 гостей местами до 12
с Люцигера потом и спросим
7.02.2018 12:52
- гость -
митька, а при чем тут сурок?
***
Не быстро мыслите, да? Гуглите "день сурка".
Не быстро мыслите, да? Гуглите "день сурка".
а где ты связь нашел между американским днем сурка и погодой на Алтае? Америка от нас за много километров находится. да и праздники там все сплошь тупые. хоть 14.02 взять
Хотя, я думаю, Люцигер не зря молчал со 2 февраля по сей день... обдумывал показания главного синоптика...
7.02.2018 13:57
- гость -
***
Ты, всё-таки тупее некоторых американских праздников, коль не знаешь, что аналоги американского праздника есть по всему миру. Тут надысь про "день ежа" в стенной печали публикация мелькала...
митек, подтверди свой нечеловеческий умище. разъясни, мне сирому, взаимосвязь между упомянутой тобой собирухой из дня сурка, дня ежа и их влиянии на погоду.
7.02.2018 14:03
- гость -
***
Попробую... это шутка юмора такая была.
По поводу точности прогнозов синоптиков... любого из которых переплюнет старый дед с коленями.
а тутошные юмора не понимают
Попробую... это шутка юмора такая была.
предупреждать надо (с)
а тутошные юмора не понимают
глупого юмора.
Скучно у вас тут... пойду-ка на нонейм, пендосов, кастрюлеголовых да сионистов троллить...
а тутошные юмора не понимают
глупого юмора.
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О. Сам докладчик ранней и бурной весны подтянулся!
И к Люцигеру ходить не надо,Пасха будет рано в этом году-вот и весна будет ранней:
Митька дурачок сам с собой поговорил. вот и ладненько...