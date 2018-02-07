Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Ярослав Шишов — мальчик, который лишился кистей рук, спасая котенка, 7 февраля 2018 года сдает итоговое изложение, чтобы получить допуск к сдаче ЕГЭ. Основной экзамен в Алтайском крае проходил 6 декабря. В тот период подросток был на лечении в Германии.

Сегодня для Ярослава используется специальная форма работы — он сдает изложение устно. Перед началом экзамена журналистам позволили поговорить с выпускником.

Согласно правилам дети-инвалиды самостоятельно могут выбрать форму итоговой работы: сочинение или изложение. Ярослав выбрал изложение. Говорит, сейчас для него это проще.

Ранее подросток говорил, что постарается научиться к экзаменам писать с помощью установленных ему протезов. На обычных уроках он уже пишет, но почерк пока оставляет желать лучшего, и, если учителя родной школы еще готовы его разбирать, то отправлять работу в министерство мальчик не решился.

40 минут Ярославу дается на ознакомление с текстом, затем время на подготовку, и когда мальчик чувствует себя готовым, он должен четко и внятно пересказать текст на аудионоситель. Чтобы получить "зачет" (оценок при этом виде работы не ставится), мальчик должен выполнить ряд условий: объем рассказа должен быть не менее 150 слов, выпускник должен передать логично рассказ и выдержать стиль оригинального текста.

Когда Ярослав закончит излагать текст, ассистент в присутствии директора школы перепишет аудиозапись в бланк изложения. Так что на грамотность мальчика проверять не будут. И в целом сегодня он единственный со всего края сдает итоговую работу в такой форме.

К изложению Ярослав готовился в течение двух недель — занимался с преподавателем и самостоятельно дома, искал тексты изложения в интернете, пересказывал.

Результаты этой работы будут известны уже сегодня.

Весной Ярослав будет сдавать ЕГЭ по биологии, обществознанию, математике и русскому. Поступать мальчик намерен на психолога — считает, что он сумеет мотивировать других людей справляться со своими проблемами. Правда, вуз Ярослав еще не выбрал. Говорит, что, возможно, это будет не Барнаул.

Начальник отдела общего образования министерства образования и науки Алтайского края Ирина Дроздова подчеркнула, что в регионе для всех участников итогового сочинения, в том числе и детей-инвалидов, созданы все условия, учитывающие состояние здоровья ученика и особенности психофизического развития.

"Дети с ограниченными возможностями имеют право выбрать форму для сдачи итогового сочинения или изложения. Работу они выполняют в отдельной аудитории. Если необходимо, рядом с ребенком находится ассистент, который поможет сесть за парту, взять ручку. Если выпускник не может писать, он может устно сдать работу. Для слабовидящих детей увеличивается шрифт текста либо используется шрифт Брайля, если ребенок не слышит, то обязательно наличие сурдопереводчика" — рассказывает Дроздова.

Напоминаем, что итоговое сочинение 6 декабря в Алтайском крае писали 11835 человек, в том числе 11826 выпускников текущего года. Из них 325 писали изложение. Сегодня работу выполняют 254 ребенка. 160 из них получили "незачет" в декабре. Остальные пропустили основной день сдачи работы по уважительным причинам. Изложение вместо сочинения пишут 19 человек. Устно работу сдает только Ярослав Шишов.