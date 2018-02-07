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Лишившийся рук при спасении котенка Ярослав Шишов сдает "особое" изложение

, ИА "Амител"
Мальчик мог выбрать наиболее подходящую для себя форму экзаменов

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Ярослав Шишов — мальчик, который лишился кистей рук, спасая котенка, 7 февраля 2018 года сдает итоговое изложение, чтобы получить допуск к сдаче ЕГЭ. Основной экзамен в Алтайском крае проходил 6 декабря. В тот период подросток был на лечении в Германии.

Сегодня для Ярослава используется специальная форма работы — он сдает изложение устно. Перед началом экзамена журналистам позволили поговорить с выпускником.

Согласно правилам дети-инвалиды самостоятельно могут выбрать форму итоговой работы: сочинение или изложение. Ярослав выбрал изложение. Говорит, сейчас для него это проще.

Ранее подросток говорил, что постарается научиться к экзаменам писать с помощью установленных ему протезов. На обычных уроках он уже пишет, но почерк пока оставляет желать лучшего, и, если учителя родной школы еще готовы его разбирать, то отправлять работу в министерство мальчик не решился.

40 минут Ярославу дается на ознакомление с текстом, затем время на подготовку, и когда мальчик чувствует себя готовым, он должен четко и внятно пересказать текст на аудионоситель. Чтобы получить "зачет" (оценок при этом виде работы не ставится), мальчик должен выполнить ряд условий: объем рассказа должен быть не менее 150 слов, выпускник должен передать логично рассказ и выдержать стиль оригинального текста.

Когда Ярослав закончит излагать текст, ассистент в присутствии директора школы перепишет аудиозапись в бланк изложения. Так что на грамотность мальчика проверять не будут. И в целом сегодня он единственный со всего края сдает итоговую работу в такой форме.

К изложению Ярослав готовился в течение двух недель — занимался с преподавателем и самостоятельно дома, искал тексты изложения в интернете, пересказывал.

Результаты этой работы будут известны уже сегодня.

Весной Ярослав будет сдавать ЕГЭ по биологии, обществознанию, математике и русскому. Поступать мальчик намерен на психолога — считает, что он сумеет мотивировать других людей справляться со своими проблемами. Правда, вуз Ярослав еще не выбрал. Говорит, что, возможно, это будет не Барнаул.

Начальник отдела общего образования министерства образования и науки Алтайского края Ирина Дроздова подчеркнула, что в регионе для всех участников итогового сочинения, в том числе и детей-инвалидов, созданы все условия, учитывающие состояние здоровья ученика и особенности психофизического развития.

"Дети с ограниченными возможностями имеют право выбрать форму для сдачи итогового сочинения или изложения. Работу они выполняют в отдельной аудитории. Если необходимо, рядом с ребенком находится ассистент, который поможет сесть за парту, взять ручку. Если выпускник не может писать, он может устно сдать работу. Для слабовидящих детей увеличивается шрифт текста либо используется шрифт Брайля, если ребенок не слышит, то обязательно наличие сурдопереводчика" — рассказывает Дроздова.

Напоминаем, что итоговое сочинение 6 декабря в Алтайском крае писали 11835 человек, в том числе 11826 выпускников текущего года. Из них 325 писали изложение. Сегодня работу выполняют 254 ребенка. 160 из них получили "незачет" в декабре. Остальные пропустили основной день сдачи работы по уважительным причинам. Изложение вместо сочинения пишут 19 человек. Устно работу сдает только Ярослав Шишов.

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Комментарии

7.02.2018 13:00
- гость -

Ярослав, удачи тебе!

0  0
7.02.2018 13:07
- гость -

молодец пацан

0  0
7.02.2018 13:27
фома

эх дружок, ну как же так тебя угораздило (((

0  0
7.02.2018 13:38
- гость -

Да потому что задобали со своими кошечками, собачками!!!! Весь инет забит, передержки, приюты, и главное все такие добренькие...
Жаль так парня... Пострадал ни за что...

0  0
7.02.2018 13:46
- гость -

такой жизнерадостный парень! ни тебе депрессии, ни посттравматического синдрома. умничка!

0  0
7.02.2018 13:51
- гость -

7.02.2018 13:38
- гость -
так стерилизовать надо один раз всех за гос.счёт. и не будет приютов. это недорого, дешевле домика для уточки.

0  0
7.02.2018 13:56
- гость -

Устно изложение сдавать, мне кажется, не просто.
А пацану, думаю, было бы легче набирать текст на планшете.
И время есть подумать. И вернуться, подредактировать можно.
И с почерком проблем бы не было.
Это было бы более технологично и удобно.
Быть может только время экзамена продлить, если скорость набора будет сильно низкой.

0  0
7.02.2018 13:57
- гость -

Удачи!!! У тебя все получится!!!!

0  0
7.02.2018 14:59
Ева

Правильно, наши ВУЗы ни каких знаний толковых не дают! Удачи тебе, Ярослав!

0  0
7.02.2018 15:23
- гость -

Хороший человек, молодец. Добрый и благородный. Не каждый на такое способен . Надёжным вырастет. Успехов ему в жизни! Здоровья !

0  0
7.02.2018 15:32
гость

Шелаболиха верит в тебя, Ярик! Ты - пример для многих.

0  0
7.02.2018 15:55
- гость -

Удачи тебе в жизни, Ярослав! Удачи, мужества и здоровья!

0  0
7.02.2018 16:20
- гость -

Ярослав, ты такой классный!! Настоящий ЧЕЛОВЕК! побольше бы таких добрых и сильных людей!

0  0
7.02.2018 16:46
Мила

У этого парня в жизни все будет хорошо! Нет, даже отлично! потому что он ЧЕЛОВЕК с большой буквы! Удачи тебе, Ярик!

0  0
7.02.2018 18:08
- гость -

жаль что так приключилось, вся жизнь впереди.
парень видно хороший .по глазам видно.

0  0
7.02.2018 18:28
- гость -

Я не перестаю удивляться жизнелюбию этого молодого человека!

Удачи и счастья тебе! Пусть всё у тебя сложится в жизни хорошо! Желаю!

0  0
7.02.2018 19:36
Гость

УДАЧИ ЯРОСЛАВ!!! ВСЕ ПОЛУЧИТЬСЯ!!!

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