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Аграриям Алтайского края не приходится рассчитывать на то, что этот год будет для них благоприятным с точки зрения погодных условий.

О том, какая "погодная диспозиция" складывается в регионе к концу зимы — началу весны, в среду, 7 февраля, в рамках заседания краевого правительства рассказал начальник алтайского ЦГМС Александр Люцигер.

"Зимний период в крае начался с превышения температурных показателей, но с 13 по 21 декабря мы получили очень серьезный период аномальных морозов при очень небольших высотках снегозапасов. Вдобавок ко всему перед новым годом у нас была оттепель с дождями. Образовалась ледяная корка на полях, что является негативным фактором", — напомнил синоптик.

Затем в крае установились аномальные январские морозы, также характеризовавшиеся недобором осадков. В итоге в Алтайском крае очень сильно промерзла почва — в среднем на метр-полтора, а местами и до 180 сантиметров.

"На текущую дату снегозапасы в крае составляют всего от 40 до 70% от нормы. Кроме того, снегозапасы залегают крайне неоднородно, их плотность колеблется от 0,15 до 0,27 грамма на сантиметр кубический. Например, в Краснощековском районе, в Алейском районе есть поля, где высота снежного покрова не превышает 0,5 сантиметра. Много зон с высотой снега менее 10 сантиметров. Соответственно, в этих зонах создаются условия для вымерзания озимых", — констатировал метеоролог.

В феврале основная доля осадков ожидается в третьей декаде, но и они не обеспечат месячной нормы.

Весна же, как сообщал ранее портал Amic.ru, вероятнее всего, придет в Алтайский край раньше обычного. По этому поводу Александр Люцигер заметил: "Говорить о том, что это хорошо, не приходится. Даже если в марте у нас будут хорошие осадки, вряд ли они уйдут в почву при таком промерзании и ледяной корке".

По его словам, в итоге, вероятнее всего, в крае в весенний период образуется склоновый сток со слабым проникновением влаги в почву, поэтому рассчитывать на нормализацию ситуации для аграриев в период ранней весны также не приходится.