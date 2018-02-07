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Польский лидер Анджей Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти, который вводит наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространение других фактов об участии польской нации в Холокосте, которые власти республики считают неправдивыми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Кшиштофа Лапиньского.
"Президент подписал обновление закона об Институте национальной памяти", — цитирует его слова агентство.
Ранее Дуда выступил со спецзаявлением и сообщил, что решил подписать закон. При этом глава Польши заявил, что собирается воспользоваться правом проверить новые нормы на соответствие Конституции, направив закон в Конституционный суд. Дуда делает это с целью выяснить, не ограничивает ли закон свободу слова.
В конце минувшего месяца парламент Польши принял закон, который предполагает введение уголовной ответственности за публичное распространение идей о вине польского народа или государства или их соучастии в преступлениях, которые были совершены нацистской Германией, или других преступлениях против человечества и мира. К подобным правонарушениям относится в том числе использование формулировки "польские концлагеря". Также документ запрещает пропаганду в стране бандеровской идеологии и отрицание геноцида на Волыни.
В Израиле данный закон восприняли как возможность ввести наказание за показания жертв Холокоста, пишет агентство. Польша утверждает, что данный закон запрещает обвинять в Холокосте не отдельных граждан страны, а всю польскую нацию, польское государство в целом.
Комментарии
Молодцы поляки. Им и гордиться не чем, а рот всем заткнули. А у нас честь дедов-прадедов марают с нашего молчаливого согласия. Ни какой реакции. Толерастия торжествует.
7.02.2018 13:45
Гость
Кому они заткнули? Они могут своим законом подтереться, можно спокойно сидеть в любой другой стране и писать правду о польских преступниках.