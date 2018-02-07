Фото: vk.com/rubcovsk_incident
Грузовик, перевозивший кеги с пивом, перевернулся на трассе между Барнаулом и Рубцовском. Инцидент произошел 6 февраля.
Фото с места событий было опубликовано в сообществе "Инцидент Рубцовск". "Барнаульская трасса, 50 км от Рубцовска", — уточнил локацию ДТП автор заметки.
Как сообщает "Алтайская правда", в результате ДТП никто не пострадал.
В дежурную часть краевой ГИБДД информация об этой аварии не поступала.
Комментарии
Пиво на разлив????
эх, не на моей улице праздник