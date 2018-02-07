Фото: 1pnz.ru
Краснощековские полицейские задержали 32-летнюю женщину, ограбившую 79-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что инцидент произошел вечером в селе Краснощеково. Местная жительница, находясь в гостях у пенсионера, попросила занять денег. Получив отказ, она взяла палку, несколько раз ударила мужчину и сняла с его пальца обручальное кольцо. Затем злоумышленница скрылась через окно.
Спустя некоторое время женщину задержал участковый уполномоченный полиции.
По факту грабежа, совершенного с применением насилия, возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до семи лет лишения свободы.
Отмечается, что стражи порядка изъяли похищенное кольцо и вернули его владельцу.
Комментарии