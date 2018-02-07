Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин в среду, 7 февраля, прибыл в Красноярск, где проведет совещание по вопросу подготовки к проведению в этом городе XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года.
Как передает "Интерфакс", предполагается, что во время работы в городе на Енисее глава государства побывает в многофункциональном спорткомплексе "Сопка", спортивно-зрелищном центре "Платинум Арена Красноярск", а также посетит аэровокзальный комплекс аэропорта "Емельяново".
Кроме того, вероятно, в рамках визита Путина в Красноярск будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве между ПАО "ГМК "Норильский никель" и ООО "Русская платина".
Затем президент отправится в Новосибирск, где посетит Академгородок, побывает в лаборатории Института ядерной физики имени Будкера и встретится с учеными Сибирского отделения Российской академии наук.
Также Путин проведет заседание Совета по науке и образованию.
Ранее портал Amic.ru сообщал, что поездки президента в Красноярск и Новосибирск также можно рассматривать в контексте подведения первых итогов работы временно исполняющих обязанности губернаторов в этих регионах — Александра Усса и Андрея Травникова.
Напомним, что выборы глав Красноярского края и Новосибирской области в 2018 году пройдут в Единый день голосования — 9 сентября.
Комментарии
в сибирь сразу во всю приехал
А мы ждем Грудинина!!!
Вот кого зелёнкой поливать нужно!
7.02.2018 14:03
- гость -
бгг) поливатель нашёлся)
7.02.2018 13:54
- гость -
Будете вместе петь песню "Суровые годы уходят "?
Расстреляют сразу за зеленку
14:14, да к нему на пушечный выстрел не подпустят.
Опять поди будет ходить в кольце фсошников и общаться с подставными фсошниками?
" соглашение о стратегическом партнерстве между ПАО "ГМК "Норильский никель" и ООО "Русская платина" - основная цель поездки - коммерческая составляющая, а не посещение всяких бесполезных мероприятий.
вероятно, в рамках визита Путина в Красноярск будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве между ПАО "ГМК "Норильский никель" и ООО "Русская платина".
два хозяйствующих субъекта свои договора не могут самостоятельно подписать?
Ну теперь заживем!
14:35, это прекрасно что Путин дела олигархов разруливает, но народу хотелось бы иметь своего президента.
7.02.2018 14:41
- гость -
А почему не разрулить за толику малую. Доходы то сами видели, только на продажу Скифа надежда ежели что.
Да Скиф, скорее всего, сгнил уже давно, он же ему ещё от отца достался
Владимир Владимирович на запуске Heavy Falcon не присутствовал? ну чисто попиариться, мол с колен поднял отрасль и все такое lol
7.02.2018 14:35
- гость -
удобно жить с узким кругозором, а?
не в курсе, что это не первая поездка в рамках подготовки к Универсиаде? не в курсе, что на это выделена куча бюджетного бабла, и за него спрашивают?
Ну и что Амик,как тебе комменты в " поддержку" тсаря????Почти 146%)))))
7.02.2018 14:52
Геноцид Эклеров
Какая разница, тут же говорили про толику малую, а какая разница от чего. От соглашения или от откатов с бюджета?
Эклерчик,а ты,что ли,пропутинец????
14:55, честно говоря я удивляюсь, до выборов то чуть чуть осталось, а троллей продажных ещё нет.
Правильный заголовок новости: "Путин переехал в Сибирь".
7.02.2018 14:55
- гость -
Ххыххх, тяжко сейчас Евпатию))
Дефицит Эклеров 14:52, да вы прямо Илон Маск! умище! стратег! Все знаете, все видите! Вам уже на Марс можно лететь вместо Теслы lol
7.02.2018 14:52
Геноцид Эклеров
Евпатрон, то ты говоришь что ненавидишь, но любишь Путина, а сейчас полностью возлюбил что ли?
Забегал перед выборами, как таракан при включенном свете.
О явке все печется...
7.02.2018 14:52
Геноцид Эклеров
на это выделена куча бюджетного бабла, и за него спрашивают?
Типа, должны поделиться?
Здарова, пацаны и девахи! Путин едет в Сибирь, это правильно. Грудинина не дождетесь!
7.02.2018 14:55
- гость -
хм)
а вас никто не предупреждал, что вообще то принято свои слова аргументировать? а обвинять в откатах, это надо иметь крайне убедительную доказательную базу)
7.02.2018 14:57
- гость -
вовсе нет, я за правду. а правда в том, что эту стройку он курирует лично, и приезжает ради этого, а не ради участия в подписании бумаг двух хозяйствующих субъектов. тем более, что скорее всего эту сделку ранее уже одобрили в АП, как это обычно делается при сделках подобного уровня.
7.02.2018 14:58
- гость -
а с чего бы это? на меня атмосферное давление иначе стало действовать?)
Пусть на митинг в Рубцовск приедет 17го февраля
добро пожаловать
7.02.2018 15:03
Геноцид Эклеров
вовсе нет, я за правду. а правда в том, что эту стройку он курирует лично, и приезжает ради этого, а не ради участия в подписании бумаг двух хозяйствующих субъектов.
Это он тебе скозал или в методичке так написато?) Ну как бы всем россиянам известно чем чреваты стройки такого уровня..но ты видать не местный)
7.02.2018 14:58
-гость-
какой то неуместный тон в общении с незнакомым вам человеком, не находите?
и эти ваши малолетские "лолы" оставьте при себе, не демонстрируйте публично ваш недееспособный возраст.
7.02.2018 14:59
- гость -
недостаточно тщательно следите вы за моим творчеством. чтите и внимайте словам умного человека)
7.02.2018 15:02
- гость -
совсем не так)
бабло выделено на стройку, и за правильность расходования этого бабла спрашивают. кто спрашивает? заказчик - государство. так понятнее?
7.02.2018 15:06
- гость -
фраза "всем понятно" - это как сказать "все бабы - дуры" или "все мужики - казлы".
вы понимаете?
и зачем мне методичка, если после предудущего его приезда туда, его новая поездка с датами была проанонсирована заранее?
7.02.2018 15:07
Геноцид Эклеров
Евпоша, и с кого спросили уже?))
Гена эклер - тролль пропутинский.
Сам присосался где то, а на других ему наплевать.
А чё заныли-то? Ну приезжает Путин, и что? Это обычная практика. Работа такая.
7.02.2018 15:12
- гость -
с подрядчиков)
неожиданно, да?)
7.02.2018 15:15
- гость -
собака лает, караван идет...
гавкай дальше, дворняга)
7.02.2018 15:18
ИМХОша
Обычная практика это когда президенты меняются хоть изредка.
О, уже их двое
7.02.2018 15:19
Геноцид Эклеров
7.02.2018 15:12
- гость -
с подрядчиков)
неожиданно, да?)
Президент Великой Державы спрашивает по понятиям с подрядчиков. Великая Страна(тм)
Давай, Гена, пиши сразу за троих, отрабатывай 30 сребренников.
Глупый гость, хочешь перемен? Смени пол! Это сейчас модно в стане твоих гейропейских кумиров! Ха-ха!
А после выборов и насовсем приедет. УБ-14/9 в городе-герое Рубцовске ждёт с распростёртыми объятиями!
Так ИМХО = Рубанок?
7.02.2018 13:54
- гость -
А мы ждем Грудинина!!!
Хозяин клубнички, который между делом банчит недвижимостью Подмосковья Ваш Король?
Визит президента красноярцы уже начали чувствовать на себе. Пассажиров в самолётах просят закрыть окна. А вот двери в самолёте закрыть не успели. «Сами-знаете-кто закрыл аэропорт в Красноярске, а тут в самолете велоактивисты из Красноярска и Иркутска. Заставили закрыть окна с одной стороны самолета, время вылета неизвестно, двери закрыть не могут — трапы не успели откатить. Мерзнем и негодуем! В самолете идет дискуссия о причине закрытия иллюминаторов: это ради безопасности или Путину нас просто видеть неприятно? Судя по тому, в каких мы условиях — второе», — пишет Мария Быстрова.
Грудинин - замануха на выборы, дурилка картонная.
Не, не рубанок! И не напильник! Да, и не паяльник!
7.02.2018 15:22
- гость -
зачем вы разговариваете лозунгами?
где я пиарю Путина?
хоть одно хвалебное слово в его адрес от меня найдите.
у меня масса вопросов к нему по внутренней политике, по экономике.
единственное, что я считаю кружок друзей Ололёши - убогими примитивами, а самого Ололёшу мошенником и уголовником, это да, правда.
и, кстати, обзывать президента своей страны, это удел малолеток.
7.02.2018 15:22
- гость -
где вы нашли слово "понятия"?
президент спрашивает с местной власти, он не общается с подрядчиками. с ними разговаривает как раз местная власть.
7.02.2018 15:23
- гость -
а ответиь за свои слова слабО? ты можешь доказать, что мне кто то платит? если не можешь, то заткни свою вонючую пасть.
7.02.2018 15:20
- гость -
Собчак , Навальный, Жириновский, Явлинский - выбирай!!
7.02.2018 15:23
- гость -
Вы 35 серебрянников Навальному продались?
7.02.2018 15:15
- гость -
А ты не присосался и завидуешь? Думаешь сейчас власть меняться будет глядишь и тебе соска перепадет?
Имханутый, а когда вам а подмогу BOSS2014 появится? знатный тролль! ситуация уже требует присутствия данного свинопчеловода.
7.02.2018 15:39
местный
Это который Всемлгущий?
Гена, ты говорил, что пишешь под многими никами, теперь верю.
А что в шаражке за каждый ник отдельно платят?
-гость- 15:43 да, когда он хочет навести ужас, он становится всемогущим
мне нравятся манеры местных карикатур на оппозиционеров)
как мнение не за их кумира малолеток, так сразу запутенский тролль, проплаченный, и вообще вата.
а как они, так это истинные борцы с режимом и казнокрадством, бескорыстно любящие кировского уголовника и народ в целом.
почему такой шаблон предустановлен у всех неполживых? что за болезнь такая? неужели вам так жить проще, если вы допускаете только своё мнение, а все остальные - неверные?
"Для Путина подбирают регион, в котором могут возникнуть проблемы с явкой избирателей"
Этак придется пару тысяч двойников рассылать по стране.
7.02.2018 15:51
- гость -
а с чего вы считаете, что совершеннолетних навальнышей много?
а неголосующая школота интересует исключительно самого Ололёшу.
лично я пойду на выборы обязательно, и хоть не воспринимаю комми, но проголосую за Грудинина, как за беспартийного кандидата.
Гена 15:49 а ты у Пригожина спроси, он тебе все популярно объяснит
ГЭ 15:54
если бы их мало было, ты бы сейчас без работы сидел
Кто верит в демократию, смело идите играть с шулерами. А я вместо посещения этого спорного мероприятия лучше с детьми на природу выеду. Больше пользы будет
мне нравятся манеры местных карикатур на оппозиционеров)
как мнение не за их кумира малолеток, так сразу запутенский тролль, проплаченный, и вообще вата.
а как они, так это истинные борцы с режимом и казнокрадством, бескорыстно любящие кировского уголовника и народ в целом.
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У нас так сложилось, что существуют два противоположных лагеря. Мне вот тоже Навальный не нравится, он паскуда обещает Путина отпустить, и едва ли не чемоданы с баблом помочь до самолёта донести. Хочется какого-нибудь политика который бы пообещал его на Красной площади повесить. Но поскольку таких нет, и выбора особо нет. Получается, что я за Навального, а вы дорогой Геноцидэклеров за Путина.
Смешные гости хотят голосовать за смешных кандидатов! Хотя, это ваше право. Необходимо сознательно исполнить свой гражданский долг и явиться всем на избирательные участки!
7.02.2018 15:55
-гость-
мне ни о чем не говорят штампы "пригожин", "ольгино"...
это у вас какой то фетиш уже. ну, верьте и дальше всему, что вам клоун Ололёша вкручивает)
7.02.2018 15:58
гость
а как моя работа связана со школотой-навальнятами?
если же это вновь намек на то, что я получаю от кого-то деньги за свои посты здесь, то для тупых повторю: ты можешь доказать, что мне кто то платит? если не можешь, то заткни свою вонючую пасть.
7.02.2018 16:02
- гость -
то есть либо клоун Ололёша, либо БигБосс Вова?
ну, я вот за Грудинина проголосую, и чё? как ты будешь меня идентифицировать, я же не за Путина)
да ты и сам себе противоречишь: тебе не нравится Ололёша, но ты за него. как так то?)))
7.02.2018 16:02
ИМХО
Нет у меня никаких долгов. Налоги заплатил и сплю спокойно.
Необходимо сознательно исполнить свой гражданский долг и явиться всем на избирательные участки!
А может гражданский долг - объединится и свергнуть узурпатора власти?
Всякий гражданин, которому небезразлично будущее своей страны, не останется в день выборов дома, а обязательно выразит свое волеизъявление путем голосования. А этот ваш дешевый срач на форумах - возня предателей Родины
7.02.2018 16:08
- гость -
На заметку. Этот ваш глупый и необдуманный пост "тянет" на статью УК РФ - ибо вы в нем прямо призываете к свержению власти незаконным способом. Будьте осторожнее в высказываниях.
На заметку. Этот ваш глупый и необдуманный пост "тянет" на статью УК РФ - ибо вы в нем прямо призываете к свержению власти незаконным способом. Будьте осторожнее в высказываниях.
Ну если суд признает, что узурпатор власти = Путин, А "?" = "!" , то да это статья
Люди! Будьте ЧЕЛОВЕКАМИ!!!
щасте то какое!!!
я принципиально буду голосовать за Грудинина, хотя поддерживаю Путинский режим и знаю что выберут его на все 100%, но при этом считаю что нужна оппозиция
7.02.2018 16:11
ИМХО
Дешевый лозунг, жалкая попытка поднять явку на выборах.
Всякий гражданин волен по своему показывать небезразличность будущего своей станы.
7.02.2018 15:33
Геноцид Эклеров
за что так эклеры-то нелюбишь, они очень вкусны
Имханутый как всегда Родину с пыней перепутал
Люди вы обязаны выполнить свой гражданский долг и придти на выборы проголосовать.
Разрешаю выпустить все пары в интернете, успокоиться и придти на выборы.
А к нам почему то не приезжает, на кластер посмотрел бы и лестницу
7.02.2018 19:07
гость
пыню только ты из постели вытащило. следи за собой. а то пыnя укусит ночью .
7.02.2018 19:31
- гость -
и своей явкой признать этот лохотрон законным?