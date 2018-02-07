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Владимир Путин приехал в Сибирь

, ИА "Амител"
7-8 февраля президент будет работать в Красноярске и Новосибирске

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в среду, 7 февраля, прибыл в Красноярск, где проведет совещание по вопросу подготовки к проведению в этом городе XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года.

Как передает "Интерфакс", предполагается, что во время работы в городе на Енисее глава государства побывает в многофункциональном спорткомплексе "Сопка", спортивно-зрелищном центре "Платинум Арена Красноярск", а также посетит аэровокзальный комплекс аэропорта "Емельяново".

Кроме того, вероятно, в рамках визита Путина в Красноярск будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве между ПАО "ГМК "Норильский никель" и ООО "Русская платина".

Затем президент отправится в Новосибирск, где посетит Академгородок, побывает в лаборатории Института ядерной физики имени Будкера и встретится с учеными Сибирского отделения Российской академии наук.

Также Путин проведет заседание Совета по науке и образованию.

Ранее портал Amic.ru сообщал, что поездки президента в Красноярск и Новосибирск также можно рассматривать в контексте подведения первых итогов работы временно исполняющих обязанности губернаторов в этих регионах — Александра Усса и Андрея Травникова.

Напомним, что выборы глав Красноярского края и Новосибирской области в 2018 году пройдут в Единый день голосования — 9 сентября.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.02.2018 13:52
- гость -

в сибирь сразу во всю приехал

0  0
7.02.2018 13:54
- гость -

А мы ждем Грудинина!!!

0  0
7.02.2018 14:03
- гость -

Вот кого зелёнкой поливать нужно!

0  0
7.02.2018 14:06
Геноцид Эклеров

7.02.2018 14:03
- гость -
бгг) поливатель нашёлся)

0  0
7.02.2018 14:11
- гость -

7.02.2018 13:54
- гость -
Будете вместе петь песню "Суровые годы уходят "?

0  0
7.02.2018 14:14
- гость -

Расстреляют сразу за зеленку

0  0
7.02.2018 14:22
- гость -

14:14, да к нему на пушечный выстрел не подпустят.

0  0
7.02.2018 14:25
- гость -

Опять поди будет ходить в кольце фсошников и общаться с подставными фсошниками?

0  0
7.02.2018 14:35
- гость -

" соглашение о стратегическом партнерстве между ПАО "ГМК "Норильский никель" и ООО "Русская платина" - основная цель поездки - коммерческая составляющая, а не посещение всяких бесполезных мероприятий.

0  0
7.02.2018 14:37
- гость -

вероятно, в рамках визита Путина в Красноярск будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве между ПАО "ГМК "Норильский никель" и ООО "Русская платина".

два хозяйствующих субъекта свои договора не могут самостоятельно подписать?

0  0
7.02.2018 14:41
точный

Ну теперь заживем!

0  0
7.02.2018 14:41
- гость -

14:35, это прекрасно что Путин дела олигархов разруливает, но народу хотелось бы иметь своего президента.

0  0
7.02.2018 14:45
- гость -

7.02.2018 14:41
- гость -

А почему не разрулить за толику малую. Доходы то сами видели, только на продажу Скифа надежда ежели что.

0  0
7.02.2018 14:49
- гость -

Да Скиф, скорее всего, сгнил уже давно, он же ему ещё от отца достался

0  0
7.02.2018 14:49
гость

Владимир Владимирович на запуске Heavy Falcon не присутствовал? ну чисто попиариться, мол с колен поднял отрасль и все такое lol

0  0
7.02.2018 14:52
Геноцид Эклеров

7.02.2018 14:35
- гость -
удобно жить с узким кругозором, а?

не в курсе, что это не первая поездка в рамках подготовки к Универсиаде? не в курсе, что на это выделена куча бюджетного бабла, и за него спрашивают?

0  0
7.02.2018 14:55
- гость -

Ну и что Амик,как тебе комменты в " поддержку" тсаря????Почти 146%)))))

0  0
7.02.2018 14:55
- гость -

7.02.2018 14:52
Геноцид Эклеров

Какая разница, тут же говорили про толику малую, а какая разница от чего. От соглашения или от откатов с бюджета?

0  0
7.02.2018 14:57
- гость -

Эклерчик,а ты,что ли,пропутинец????

0  0
7.02.2018 14:57
- гость -

14:55, честно говоря я удивляюсь, до выборов то чуть чуть осталось, а троллей продажных ещё нет.

0  0
7.02.2018 14:57
- гость -

Правильный заголовок новости: "Путин переехал в Сибирь".

0  0
7.02.2018 14:58
- гость -

7.02.2018 14:55
- гость -

Ххыххх, тяжко сейчас Евпатию))

0  0
7.02.2018 14:58
-гость-

Дефицит Эклеров 14:52, да вы прямо Илон Маск! умище! стратег! Все знаете, все видите! Вам уже на Марс можно лететь вместо Теслы lol

0  0
7.02.2018 14:59
- гость -

7.02.2018 14:52
Геноцид Эклеров

Евпатрон, то ты говоришь что ненавидишь, но любишь Путина, а сейчас полностью возлюбил что ли?

0  0
7.02.2018 15:01
- гость -

Забегал перед выборами, как таракан при включенном свете.
О явке все печется...

0  0
7.02.2018 15:02
- гость -

7.02.2018 14:52
Геноцид Эклеров
на это выделена куча бюджетного бабла, и за него спрашивают?

Типа, должны поделиться?

0  0
7.02.2018 15:02
ИМХО

Здарова, пацаны и девахи! Путин едет в Сибирь, это правильно. Грудинина не дождетесь!

0  0
7.02.2018 15:03
Геноцид Эклеров

7.02.2018 14:55
- гость -
хм)
а вас никто не предупреждал, что вообще то принято свои слова аргументировать? а обвинять в откатах, это надо иметь крайне убедительную доказательную базу)

7.02.2018 14:57
- гость -
вовсе нет, я за правду. а правда в том, что эту стройку он курирует лично, и приезжает ради этого, а не ради участия в подписании бумаг двух хозяйствующих субъектов. тем более, что скорее всего эту сделку ранее уже одобрили в АП, как это обычно делается при сделках подобного уровня.

7.02.2018 14:58
- гость -
а с чего бы это? на меня атмосферное давление иначе стало действовать?)

0  0
7.02.2018 15:05
Рубцовчанка

Пусть на митинг в Рубцовск приедет 17го февраля

0  0
7.02.2018 15:05
точный

добро пожаловать

0  0
7.02.2018 15:06
- гость -

7.02.2018 15:03
Геноцид Эклеров
вовсе нет, я за правду. а правда в том, что эту стройку он курирует лично, и приезжает ради этого, а не ради участия в подписании бумаг двух хозяйствующих субъектов.

Это он тебе скозал или в методичке так написато?) Ну как бы всем россиянам известно чем чреваты стройки такого уровня..но ты видать не местный)

0  0
7.02.2018 15:07
Геноцид Эклеров

7.02.2018 14:58
-гость-
какой то неуместный тон в общении с незнакомым вам человеком, не находите?
и эти ваши малолетские "лолы" оставьте при себе, не демонстрируйте публично ваш недееспособный возраст.

7.02.2018 14:59
- гость -
недостаточно тщательно следите вы за моим творчеством. чтите и внимайте словам умного человека)

7.02.2018 15:02
- гость -
совсем не так)
бабло выделено на стройку, и за правильность расходования этого бабла спрашивают. кто спрашивает? заказчик - государство. так понятнее?

0  0
7.02.2018 15:10
Геноцид Эклеров

7.02.2018 15:06
- гость -

фраза "всем понятно" - это как сказать "все бабы - дуры" или "все мужики - казлы".
вы понимаете?

и зачем мне методичка, если после предудущего его приезда туда, его новая поездка с датами была проанонсирована заранее?

0  0
7.02.2018 15:12
- гость -

7.02.2018 15:07
Геноцид Эклеров

Евпоша, и с кого спросили уже?))

0  0
7.02.2018 15:15
- гость -

Гена эклер - тролль пропутинский.
Сам присосался где то, а на других ему наплевать.

0  0
7.02.2018 15:18
ИМХО

А чё заныли-то? Ну приезжает Путин, и что? Это обычная практика. Работа такая.

0  0
7.02.2018 15:19
Геноцид Эклеров

7.02.2018 15:12
- гость -
с подрядчиков)
неожиданно, да?)

7.02.2018 15:15
- гость -
собака лает, караван идет...
гавкай дальше, дворняга)

0  0
7.02.2018 15:20
- гость -

7.02.2018 15:18
ИМХОша

Обычная практика это когда президенты меняются хоть изредка.

0  0
7.02.2018 15:20
- гость -

О, уже их двое

0  0
7.02.2018 15:22
- гость -

7.02.2018 15:19
Геноцид Эклеров

7.02.2018 15:12
- гость -
с подрядчиков)
неожиданно, да?)

Президент Великой Державы спрашивает по понятиям с подрядчиков. Великая Страна(тм)

0  0
7.02.2018 15:23
- гость -

Давай, Гена, пиши сразу за троих, отрабатывай 30 сребренников.

0  0
7.02.2018 15:26
ИМХО

Глупый гость, хочешь перемен? Смени пол! Это сейчас модно в стане твоих гейропейских кумиров! Ха-ха!

0  0
7.02.2018 15:27
- гость -

А после выборов и насовсем приедет. УБ-14/9 в городе-герое Рубцовске ждёт с распростёртыми объятиями!

0  0
7.02.2018 15:27
- гость -

Так ИМХО = Рубанок?

0  0
7.02.2018 15:29
Собутыльник Кеша

7.02.2018 13:54
- гость -
А мы ждем Грудинина!!!

Хозяин клубнички, который между делом банчит недвижимостью Подмосковья Ваш Король?

0  0
7.02.2018 15:29
- гость -

Визит президента красноярцы уже начали чувствовать на себе. Пассажиров в самолётах просят закрыть окна. А вот двери в самолёте закрыть не успели. «Сами-знаете-кто закрыл аэропорт в Красноярске, а тут в самолете велоактивисты из Красноярска и Иркутска. Заставили закрыть окна с одной стороны самолета, время вылета неизвестно, двери закрыть не могут — трапы не успели откатить. Мерзнем и негодуем! В самолете идет дискуссия о причине закрытия иллюминаторов: это ради безопасности или Путину нас просто видеть неприятно? Судя по тому, в каких мы условиях — второе», — пишет Мария Быстрова.

0  0
7.02.2018 15:31
- гость -

Грудинин - замануха на выборы, дурилка картонная.

0  0
7.02.2018 15:32
ИМХО

Не, не рубанок! И не напильник! Да, и не паяльник!

0  0
7.02.2018 15:33
Геноцид Эклеров

7.02.2018 15:22
- гость -
зачем вы разговариваете лозунгами?
где я пиарю Путина?
хоть одно хвалебное слово в его адрес от меня найдите.
у меня масса вопросов к нему по внутренней политике, по экономике.
единственное, что я считаю кружок друзей Ололёши - убогими примитивами, а самого Ололёшу мошенником и уголовником, это да, правда.

и, кстати, обзывать президента своей страны, это удел малолеток.

7.02.2018 15:22
- гость -
где вы нашли слово "понятия"?
президент спрашивает с местной власти, он не общается с подрядчиками. с ними разговаривает как раз местная власть.

7.02.2018 15:23
- гость -
а ответиь за свои слова слабО? ты можешь доказать, что мне кто то платит? если не можешь, то заткни свою вонючую пасть.

0  0
7.02.2018 15:35
Еж

7.02.2018 15:20
- гость -
Собчак , Навальный, Жириновский, Явлинский - выбирай!!
7.02.2018 15:23
- гость -
Вы 35 серебрянников Навальному продались?
7.02.2018 15:15
- гость -
А ты не присосался и завидуешь? Думаешь сейчас власть меняться будет глядишь и тебе соска перепадет?

0  0
7.02.2018 15:39
местный

Имханутый, а когда вам а подмогу BOSS2014 появится? знатный тролль! ситуация уже требует присутствия данного свинопчеловода.

0  0
7.02.2018 15:43
- гость -

7.02.2018 15:39
местный

Это который Всемлгущий?

0  0
7.02.2018 15:44
- гость -

Гена, ты говорил, что пишешь под многими никами, теперь верю.
А что в шаражке за каждый ник отдельно платят?

0  0
7.02.2018 15:48
местный

-гость- 15:43 да, когда он хочет навести ужас, он становится всемогущим

0  0
7.02.2018 15:49
Геноцид Эклеров

мне нравятся манеры местных карикатур на оппозиционеров)
как мнение не за их кумира малолеток, так сразу запутенский тролль, проплаченный, и вообще вата.
а как они, так это истинные борцы с режимом и казнокрадством, бескорыстно любящие кировского уголовника и народ в целом.

почему такой шаблон предустановлен у всех неполживых? что за болезнь такая? неужели вам так жить проще, если вы допускаете только своё мнение, а все остальные - неверные?

0  0
7.02.2018 15:51
- гость -

"Для Путина подбирают регион, в котором могут возникнуть проблемы с явкой избирателей"
Этак придется пару тысяч двойников рассылать по стране.

0  0
7.02.2018 15:54
Геноцид Эклеров

7.02.2018 15:51
- гость -
а с чего вы считаете, что совершеннолетних навальнышей много?
а неголосующая школота интересует исключительно самого Ололёшу.

лично я пойду на выборы обязательно, и хоть не воспринимаю комми, но проголосую за Грудинина, как за беспартийного кандидата.

0  0
7.02.2018 15:55
-гость-

Гена 15:49 а ты у Пригожина спроси, он тебе все популярно объяснит

0  0
7.02.2018 15:58
гость

ГЭ 15:54
если бы их мало было, ты бы сейчас без работы сидел

0  0
7.02.2018 16:01
- гость -

Кто верит в демократию, смело идите играть с шулерами. А я вместо посещения этого спорного мероприятия лучше с детьми на природу выеду. Больше пользы будет

0  0
7.02.2018 16:02
- гость -

мне нравятся манеры местных карикатур на оппозиционеров)
как мнение не за их кумира малолеток, так сразу запутенский тролль, проплаченный, и вообще вата.
а как они, так это истинные борцы с режимом и казнокрадством, бескорыстно любящие кировского уголовника и народ в целом.
----------------------------

У нас так сложилось, что существуют два противоположных лагеря. Мне вот тоже Навальный не нравится, он паскуда обещает Путина отпустить, и едва ли не чемоданы с баблом помочь до самолёта донести. Хочется какого-нибудь политика который бы пообещал его на Красной площади повесить. Но поскольку таких нет, и выбора особо нет. Получается, что я за Навального, а вы дорогой Геноцидэклеров за Путина.

0  0
7.02.2018 16:02
ИМХО

Смешные гости хотят голосовать за смешных кандидатов! Хотя, это ваше право. Необходимо сознательно исполнить свой гражданский долг и явиться всем на избирательные участки!

0  0
7.02.2018 16:04
Геноцид Эклеров

7.02.2018 15:55
-гость-
мне ни о чем не говорят штампы "пригожин", "ольгино"...
это у вас какой то фетиш уже. ну, верьте и дальше всему, что вам клоун Ололёша вкручивает)

7.02.2018 15:58
гость
а как моя работа связана со школотой-навальнятами?

если же это вновь намек на то, что я получаю от кого-то деньги за свои посты здесь, то для тупых повторю: ты можешь доказать, что мне кто то платит? если не можешь, то заткни свою вонючую пасть.

0  0
7.02.2018 16:07
Геноцид Эклеров

7.02.2018 16:02
- гость -

то есть либо клоун Ололёша, либо БигБосс Вова?

ну, я вот за Грудинина проголосую, и чё? как ты будешь меня идентифицировать, я же не за Путина)
да ты и сам себе противоречишь: тебе не нравится Ололёша, но ты за него. как так то?)))

0  0
7.02.2018 16:08
- гость -

7.02.2018 16:02
ИМХО

Нет у меня никаких долгов. Налоги заплатил и сплю спокойно.

0  0
7.02.2018 16:08
- гость -

Необходимо сознательно исполнить свой гражданский долг и явиться всем на избирательные участки!

А может гражданский долг - объединится и свергнуть узурпатора власти?

0  0
7.02.2018 16:11
ИМХО

Всякий гражданин, которому небезразлично будущее своей страны, не останется в день выборов дома, а обязательно выразит свое волеизъявление путем голосования. А этот ваш дешевый срач на форумах - возня предателей Родины

0  0
7.02.2018 16:15
ИМХО

7.02.2018 16:08
- гость -

На заметку. Этот ваш глупый и необдуманный пост "тянет" на статью УК РФ - ибо вы в нем прямо призываете к свержению власти незаконным способом. Будьте осторожнее в высказываниях.

0  0
7.02.2018 16:20
- гость -

На заметку. Этот ваш глупый и необдуманный пост "тянет" на статью УК РФ - ибо вы в нем прямо призываете к свержению власти незаконным способом. Будьте осторожнее в высказываниях.

Ну если суд признает, что узурпатор власти = Путин, А "?" = "!" , то да это статья

0  0
7.02.2018 16:36
статист

Люди! Будьте ЧЕЛОВЕКАМИ!!!

0  0
7.02.2018 17:15
- гость -


щасте то какое!!!

0  0
7.02.2018 17:44
- гость -

я принципиально буду голосовать за Грудинина, хотя поддерживаю Путинский режим и знаю что выберут его на все 100%, но при этом считаю что нужна оппозиция

0  0
7.02.2018 17:54
- гость -

7.02.2018 16:11
ИМХО

Дешевый лозунг, жалкая попытка поднять явку на выборах.
Всякий гражданин волен по своему показывать небезразличность будущего своей станы.

0  0
7.02.2018 18:20
месный

7.02.2018 15:33
Геноцид Эклеров

за что так эклеры-то нелюбишь, они очень вкусны

0  0
7.02.2018 19:07
гость

Имханутый как всегда Родину с пыней перепутал

0  0
7.02.2018 19:31
- гость -

Люди вы обязаны выполнить свой гражданский долг и придти на выборы проголосовать.
Разрешаю выпустить все пары в интернете, успокоиться и придти на выборы.

0  0
7.02.2018 19:59
Вова

А к нам почему то не приезжает, на кластер посмотрел бы и лестницу

0  0
7.02.2018 21:46
- гость -

7.02.2018 19:07
гость

пыню только ты из постели вытащило. следи за собой. а то пыnя укусит ночью .

0  0
7.02.2018 22:10
месный

7.02.2018 19:31
- гость -

и своей явкой признать этот лохотрон законным?

0  0
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