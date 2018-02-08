В последнее время женщин стал интересовать вопрос о том, как выглядят их брови. Появилось множество косметических средств для ухода и подкрашивания, и даже возникла новая специальность — бровист, на которую, между прочим, нужно учиться. Продолжая свою новую рубрику, посвященную разнообразным бьюти-новинкам, в новом материале мы расскажем о такой процедуре, как микроблейдинг бровей, которая сейчас очень востребована.

Что это такое?

Название процедуры переводится с английского как "крошечное лезвие". Красящее вещество вводится тонкой иглой в самый верхний слой эпидермиса. Таким образом получаются легкие штрихи, похожие на натуральные волоски. При этом данная новинка не имеет ничего общего с татуажем, который был на пике популярности несколько лет назад. В отличие от последнего, микроблейдинг полностью выполняется вручную, что, по словам специалистов, исключает размытости и потеки краски и по итогу выглядит невероятно естественно.

Вообще техникой микроблейдинга пользовались еще в Древнем Китае, но только сейчас она дошла до других стран и стала невероятно популярной.

Это не больно?

У всех, конечно, болевой порог разный, но в целом эту процедуру преподносят как безболезненную, так как глубина проникновения красящего вещества небольшая — до 0,5 мм. Хотя, если судить по названию, на коже делают микроразрезы, куда после втирают пигмент — насколько легко это переносится, со стороны сказать сложно.

Также поклонники процедуры уверяют, что после микроблейдинга кожа восстанавливается довольно быстро, снижен риск заражений и высока степень приживаемости пигмента. А вот противники подобного рода вмешательств утверждают, что микроразрезы, которые делают в процессе, должны все-таки оставлять после себя микрошрамы, от которых потом будет сложно избавиться, как и от пигмента — со временем он может приобрести сине-сероватый оттенок, как старая татуировка.

Как проходит процедура?

Микроблейдинг чаще всего делают в салоне. Мастер при помощи фото изучает лицо клиента и определяет, какая форма бровей ему подойдет, подбирает очертания и цвет. После бровист рисует карандашом будущую форму, удаляет лишние волоски и обрабатывает околобровную зону местным обезболивающим. Далее идет прорисовка волосинок специальным инструментом, удаление остатков пигмента и обработка бровей успокаивающим средством.

Как долго сохраняется эффект?

Довольно долго: от полугода до полутора лет. Зависит это от типа кожи (если эпидермис сухой, краска держится дольше), от возраста клиента (результат более стойкий у дам ближе к сорока годам), а также густоты собственных волосков.

Зачем это делать?

По сути, это избавляет от ежедневного использования косметики и подкрашивания бровей, а также таким образом можно убрать дефекты и неровности. Не стоит эту процедуру делать людям с гиперчувствительной кожей и беременным.

А есть у этого минусы?

Есть. Главный минус — человеческий фактор: вам может попасться неопытный мастер, который неправильно подберет форму бровей или плохо сделает процедуру, хотя и у профессионалов случаются промахи, так что тут раз на раз не приходится. Кроме того, можно нарваться на человека, использующего нестерильные инструменты или плохие материалы. Так что выбирать бровиста стоит тщательно — с его работой вам ходить несколько месяцев.

Кроме того, после микроблейдинга советуют отказаться от бань, саун и солярия, иначе эффект от процедуры может быть непродолжительным.