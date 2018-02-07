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Почти 15 тысяч новых субъектов бизнеса было зарегистрировано в Алтайском крае за минувший год, сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

"По данным Единого регистрационного центра Алтайского края, в 2017 году на территории Алтайского края зарегистрировано при создании 14,6 тыс. субъектов предпринимательства. Из них свыше 4,7 тысячи юридических лиц и 9,9 тысячи индивидуальных предпринимателей", — отмечают в ведомстве.

Впрочем, еще больше субъектов предпринимательской деятельности за этот же период прекратили свою работу в крае. В данном случае речь идет о почти 9,2 тыс. предпринимателей и 6,6 тыс. организаций.

"При этом 5,3 тысячи юридических лиц (81%) исключены из единого госреестра регистрирующим органом как недействующие", — добавляют в УФНС.

Также сообщается, что в 2017 году 226 должностных лиц были привлечены к административной ответственности за правонарушения в области государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В результате 74 должностных лица были дисквалифицированы, 72 предъявлены штрафы, 80 вынесены предупреждения.

"За преступления в сфере законодательства о государственной регистрации в правоохранительные органы Алтайского края направлено 128 материалов, в 60 случаях возбуждены уголовные дела", — также отмечают налоговики.



