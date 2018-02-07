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Автокатастрофы, которые произошли в Алтайском крае, попали в список крупнейших дорожных аварий, случившихся в России в 2017-2018 годах. Перечень трагических ЧП на дорогах составило РИА "Новости".

Отметим, что в перечне упоминается порядка 50 серьезных ДТП. На Алтае произошло четыре из них. Две аварии — в 2018 году, еще две — в 2017-м.

Одно из ДТП произошло 11 января на 111-м километре трассы Р-256 "Новосибирск – Барнаул". Водитель машины Toyota Opa выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda Stream. В результате аварии погибли шесть человек, еще четверо пострадали.

8 января на 177-м километре трассы "Кузбасс — Алтай" столкнулись Kia Ceed и грузовик Volvo. Отмечается, что водитель легкового автомобиля уснул за рулем и выехал на "встречку", где и произошло столкновение. Жертвами ДТП стали пять человек.

В 2017 году, незадолго до Нового года, 29 декабря, в Алейском районе Алтайского края произошло ДТП, унесшее жизни пятерых человек, включая ребенка. Авария произошла на 140-м километре трассы "Барнаул — Рубцовск". Там столкнулись легковые автомобили Toyota Carina и Renault Fluence.

Еще одна крупная авария произошла под Барнаулом 27 мая 2017 года. Водитель Honda Stream во время движения по трассе не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с ГАЗ-3110. Жертвами ДТП стали пять человек, водитель и пассажиры иномарки, а также пассажир ГАЗ-3110.